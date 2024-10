Alexias garage bugner af kager for en god sag

Der er flere kager i Alexia Bungers garage i Otterup end i flere konditorier.

Hun bager for en god sag, og den seneste uge har hun taget fri bare for at kunne bage kager for BørneTelefonen.

I weekenden er bagerudsalget åbent, og kunderne strømmer til. Alt overskuddet bliver doneret.

- Jeg synes, jeg har haft ret travlt. Jeg startede ud med at gøre halvdelen af alle de kager, jeg har, klar, men jeg kunne godt se, at jeg skulle have alt klar, for vi blev rendt over ende, fortæller hun.

Og hun gør det med glæde for BørneTelefonen.

- Jeg synes, det er en god sag. Jeg blev overrasket over, hvor mange opkald, der ikke blev besvaret, fordi der ikke var mandskab nok, siger Alexia Bunger.

Sidste år havde BørneTelefonen over 63.000 samtaler med børn og unge. Det er flere end nogensinde før.