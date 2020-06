Alternativ sommerlejr: Fynske børn sendes ud på øde ø

Hvert år sidder fynboer og resten af danskerne klistret til tv'et, når diverse overlevelsesprogrammer kører over skærmen.

Men de sidste tre dage af juni får en gruppe børn mulighed for selv at prøve kræfter med vildmarken på en ubeboet ø på Fyn. Der er tale om Vigelsø i Odense Fjord, og her skal de 8-13-årige sove i det fri og selv fange deres mad.

Læs også Undgå hotspots: Her er 20 steder, hvor du kan bruge naturen og holde afstand

En af de 13 unge, der har fået lov til at komme med på den alternative sommerlejr, er 10-årige Jonathan Thomsen fra Særslev.

- Jeg tror, det bliver meget hyggeligt og også lidt spændende, fordi vi skal ud og jage, siger den forventningsfulde unge mand.

Man ved, at det er noget, der kommer til at følge dem resten af deres liv Thomas Smack, der er projektmedarbejde hos Naturligvis og campansvarlig på Vigelsø

Jagten er da også det, han har glædet sig mest til, lyder det. Jonathan Thomsen er optimistisk og regner med at fange noget.

- Det håber jeg virkelig, for jeg er ret sulten, siger han.

De skal ud i en tidlig alder

Vigelsø er med sine 132 hektar den største ø i Odense Fjord. Efter mange års landsbrugsdrift er øen gået tilbage til skov og strandenge med små vandhuller.

Jonathan Thomsen er taget med de 12 andre børn ud på Vigelsø, fordi han gerne vil lære mere om naturen. Foto: Jeanette Fournier

Det er derfor de oplagte rammer til at komme helt tæt på naturen. Og det er netop det, som projektet Bliv Naturligvis - i samarbejde med Nordfyns Kommune og Naturstyrelsen - håber at få ud af det.

Børnene får selskab af fire voksne, der blandt andet tæller en erfaren jæger og naturformidler.

- Det er virkelig vigtigt, at børn kommer ud og oplever og opdager naturen i en tidlig alder for at få vakt nysgerrighed og deres egen naturidentitet, siger Thomas Markussen, der udover jæger er projektmedarbejder hos Bliv Naturligvis og campansvarlig på Vigelsø.

- Man ved, at det er noget, der kommer til at følge dem resten af deres liv.

Læs også Naturen giver fællesskab: Sårbare unge og veteraner hjælper hinanden i nyt projekt

Ingen fangst - ingen kød

For at få mest muligt ud af de tre dage bliver der ikke noget med at ligge og snue i soveposen til langt opad dagen. Det er nemlig ikke for sjov, at børnene skal lære at jage.

I fjorden er der fyldt med havørred og fladfisk, som de kan være heldige at få på krogen, og i skoven er der råvildt.

Læs også Flyttehjælp fra Dyrenes Beskyttelse: Nu har svanefamilien fundet et nyt hjem

Men det er aldrig til at vide på forhånd, om det kan lade sig gøre - og det er også en læring børnene får med. Er det tilfældet, er der vegetarmad på aftenmenuen.

Flere kan komme til Vigelsø

Udover smuk natur finder man på Vigelsø en lille udstilling om øen og dens fugleliv.

Og faktisk er det ikke kun børnene, der får glæde af den lille, fynske ø henover sommeren. Fra 28. juni og frem til 11. oktober har Naturstyrelsen gjort det muligt at komme til øen alle søndage klokken 10, hvor det før kun var på udvalgte dage.

Læs også Flere og flere vil sove i telt i det fri: Her kan du se, hvor du kan gøre det på Fyn

Styrelsen har generelt oplevet mange besøgende på de danske naturarealer i år, og derfor synes man også, at der skulle være bedre mulighed for at besøge øen, fortæller Jakob Harrekilde, skovridder hos Naturstyrelsen.

- Vigelsø er et sted, mange taler om at tage hen, men ikke så ofte får besøgt, og det handler nok en del om tilgængelighed, siger han i en pressemeddelelse.

Der er adgang for alle, hvis man melder sig hos bådens skipper inden. Der kan findes mere information på Fjordens Dags hjemmeside.