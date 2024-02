Anne-Sofie dødfødte sine tvillinger halvvejs i graviditeten: - Jeg tænkte, hvordan kan jeg nogensinde leve igen?

Hvordan hjælper man som pårørende?

Forskningen viser, at sorgperioden er individuel. Ifølge Dorte Hvidtjørn ser man ofte, at forældre bearbejder sorgen gennem hele deres liv.

I begyndelsen fylder den meget hos forældrene, og de har svært ved at få en hverdag til at fungere igen. Dorte Hvidtjørn nævner, at det hjælper forældrene, hvis de bliver anerkendt, og der ikke skabes et tabu omkring emnet. Det er vigtigt, at forældrene kan få lov til at snakke om deres tab og blive anset som forældre.

Men ifølge Birgitte Sofia Horsten, som er direktør i organisationen Forældre og Sorg, der tilbyder terapeutisk hjælp til forældre og pårørende, når de mister et barn, så har pårørende også svært ved at gribe forældrene i sorgen.

Forældre og Sorg får mange henvendelser fra familie og venner, som ikke ved, hvordan de skal reagere og hjælpe. Hun råder dem til at være der for disse forældre. De skal ikke prøve at reparere problemet, men bare erkende forældrenes sorg. Og det er vigtigt, at det gøres i en længere periode.

- De fleste kan godt finde ud af at være der i de første par uger, men de glemmer måske, at forældrene også er kede af det efter tre måneder, syv måneder og et år. Altså vi kommer jo aldrig til at blive ligeglade med de børn, vi har mistet. Så netop det med at huske over tid betyder rigtig meget, siger hun.

Specielt uddeler Forældre og Sorg en pjece henvendt til pårørende, som guider dem i at hjælpe ens nærmeste i den svære periode.

Hjem igen

Hjemme i Anne-Sofie og Thomas Rubachs trygge rammer har livet ændret sig efter den hårde uge i oktober. Hun er overbevist om, at hun ikke kan komme igennem det. Fordi hvordan skal hun nogensinde leve og være glad igen? Men dybt inde ved hun godt, det hele nok skal gå. Hun har sin mand, og han forstår hendes smerte. Men det er svært at snakke med de nærmeste om det. Hun mangler at blive anerkendt af andre, og det gør ondt.