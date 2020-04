Bedstemor fejrer HCA alene: - Her skulle have været masser af børn og latter

Det skulle have været den helt store festdag hos H.C. Andersens Bedstemor i Bogense.

Men det bliver ikke til noget. Den omsiggribende coronavirus har nemlig sat en stopper for at markere den danske eventyrdigters 215 års fødselsdag.

- Her ville have været fyldt med børn, fortæller H.C. Andersens bedstemor, som ganske vist hed Anne Sørensdatter, da Hans Christian blev født i 1805, men i 2020 lyder navnet Benedicte Riis.

- Og der ville have været børn i alle aldre. Selv voksne. Selv gamle, alle mennesker ville være herinde. Og de ville lege og lege og lege, siger den ukuelige bedstemor.

- Bruge fantasien, bruge farverne, være med i det her univers som bare emmer af H.C. Andersen, fortsætter det i en optimistisk strøm fra Benedicte Riis.

Smilet og glæden kan man ikke tage fra Benedicte Riis, men coronaen har taget rollen som bedstemoren og gæsterne i det tidligere turistkontor fra hende - men forhåbentlig kun midlertidigt.

H.C. Andersens Bedstemor i Adelgade 13 nåede kun lige at åbne før statsminister Mette Frederiksen tog det første alvorlige skridt til at lukke Danmark ned.

- Altså vi kan ikke gå imod Mette Frederiksen. Det kan vi jo ikke, hun er jo vores allesammens mor lige nu. Og det siger H.C. Andersens bedstemor også, at så må vi bare vente og det kunne godt være, at den venten slet ikke var så dårlig for familer der gerne vil være sammen, for folk som måske gerne vil holde ferie i Danmark i år og ikke tage så mange forskellige steder hen.

- Så det kunne gå hen og blive godt for os. Måske er vi i virkeligheden, ved at holde afstand, bliver meget tættere?

Benedicte Riis håber på, at Mette Frederiksen snarest vil give grønt lys for, at der kan tages mindre grupper af besøgende - for eksempel familier - ind i H.C. Andersens Bedstemor.

- Og så håber vi ganske langsomt, at kunne tage folk ind fra gaden. Så vi langsomt kan gå ind i sommeren og ind i turistsæsonen, håber Benedicte Riis.

Hvis coronanaen ikke havde spændt ben for H.C. Andersens Bedstemor, ville der have været åbent fra klokken 10.00 til 16.00 hver dag - og det er fortsat planen helt frem til oktober.

I planerne står der morgensang med nye og gamle sange klokken 11.00. Klokken 14.00 er der praktisk workshop i trylleafdelingen.

I løbet af sommeren vil der komme et skrivekursus om aftenen, dertil kommer sy- og strikkekursus.

Det er Nordfyns Højskole, foreningen Life long learning og firmaet Teach and learn with Hans Christian Andersen som står bag projektet.