Bisoner oppe på vilde 344.000 kroner: - Jeg har nevet mig i armen flere gange

344.300 kroner. Så mange penge var onsdag aften doneret til Niels Henrik Ove og hans cirka 200 bisoner på Ditlevsdal Bisonfarm på Nordfyn.

Tidligere onsdag fortalte TV 2/Fyn historien om, at Niels Henrik Ove risikerede at slå adskillige af sine tonstunge bisoner ned fordi bisonfarmen er tvangslukket på grund af coronavirussen covid-19.

Det fik donationerne til at rulle ind og et sort hul i kassen er nu forvandlet til håb på Tokkerodvej 24.

- De sidste par døgn har været den værste rutsjetur jeg nogen sinde har været ude for. Den opbakning, alle de mails og alle de tilkendegivelser der er kommet siden i eftermiddags, det er så overvældende, siger Niels Henrik Ove til TV 2/Fyns reporter.

- Det kan ikke beskrives, hvor taknemmelig jeg er for den ... Det er helt vildt. Jeg ved slet ikke, hvordan det skal beskrives, siger en tydeligt rørt Niels Henrik Ove, mens bisonerne grynter tilfreds.

Han fortæller at han har nevet sig selv i armen og været bange for at det hele bare var en drøm.

- Det resulterer jo i, at vi faktisk er en tredjedel i mål i forhold til det store tab på godt og vel en million.

- Od der er stadig chance for, at der vil komme en del flere penge ind.

- Det er helt fantastisk .. Jeg kan ikke beskrive, hvordan det er ... det kan redde alle mine dyr. Det er ubeskriveligt, forsøger en overvældet Niels Henrik Ove igen.

Hvad betyder det i forhold til, at det kunne ende med aflivninger af dyrene?

- Det betyder at vi kan trække den rigtigt meget længere, og hvis der kommer mere ind, ender det måske med at vi ikke kommer ud i det scenarie.

- Men en rigtig stor del kan vi redde nu, med et der er kommet penge ind.

- Vi kan jo stadig håbe at erhvervsministeriet også går ind og bakker op på noget af det. Så ender vi måske at komme i mål med skindet på næsen, siger Niels Henrik Ove og tilføjer:

- Jeg har ikke problemer med at knokle røven ud af bukserne hele året igennem og komme ud med et nul, hvis jeg kan redde alle mine dyr.

Hvis Erhvervsministeriet ikke træder til med hjælp ,skal der komme i nærheden af en million kroner ind i donationer for at coronakrisen ikke giver bisonfarmen underskud i 2020.

- Men så store tal havde jeg aldrig turde drømme om. Det tal vi er oppe på nu er helt vildt.

Bisonfarmen og dens restaurant er tvangslukket, mens den normale rundvisning på farmen ikke på nogen måde er rentabel.

