Bo er ene mand uden for konstitueringsaftalen: Blev slet ikke inviteret til forhandlinger

Torsdag aften skal kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune pege på en ny borgmester. Onsdag skulle borgmesterkandidaterne finde et flertal. Det lykkedes Mette Landtved-Holm, som fik en aftale i hus med underskrifter fra alle partier. Bortset fra Radikale Venstre.

Faktisk blev Bo Jakobsen, som sidder på Radikale Venstres eneste mandat i Nordfyns Kommune, slet ikke inviteret til forhandlinger med Mette Landtved-Holm og Venstre-gruppen.

- Kvart i tre om eftermiddagen fik jeg en snak med hende, hvor der var en færdig aftale, altså ned til sidste komma. Og så kunne jeg vælge, om jeg ville skrive under, men jeg har jo ikke været en del af den proces, siger han.

Han tilføjer, at for ham handler det mere om, hvor kommunen går hen politisk, end hvem der har borgmesterposten.

Råber ikke i hjørnet – men peger heller ikke på hende

Bo Jakobsen understreger, at han ikke har en personlig modstand mod Mette Landtved-Holm

- Jeg syntes ikke, jeg kunne stå inde for den konstitueringsaftale rent politisk, og det sagde jeg jo også til Mette. Det er ikke noget personligt, jeg er jo ikke sur og står i et hjørne, det er slet ikke det, det handler om, siger han.

Og fordi Bo Jakobsen ikke kan stå inde for konstitueringsaftalen, kommer han ikke til at pege på Mette Landtved-Holm, når kommunalbestyrelsen officielt skal udpege hende.

Det er han formentlig den eneste, der ikke gør. Alle de andre partier har nemlig skrevet under på konstitueringsaftalen. Også Danmarksdemokraternes Nikolaj Vang og løsgænger Kenneth Clasen, der heller ikke var inviteret til forhandlingerne.

Bredt samarbejde rakte ikke til Radikale Venstre

Selvom Radikale Venstre, i form af Bo Jakobsen, slet ikke blev inviteret til nogen forhandlinger, er bredt samarbejde partierne imellem et nøgleord i aftalen. Og den del er han enig i.

- Det, som står i pressemeddelelsen, at man gerne vil det brede samarbejde og inkludere nogle flere, det synes jeg jo er en rigtig god idé, men foreløbigt kan jeg jo så se, at jeg jo ikke har været med i det.

Når de nu snakker om bredt samarbejde, er det så ikke lidt mærkeligt, at du ikke bliver inviteret til forhandlinger?

- Jo, men nu kan man sige, at alle de andre har jo selvfølgelig skrevet under, så på den måde kan man jo godt sige, at det har været bredt. Jeg havde jo foretrukket, at jeg havde været med i snakken. Jeg tænker ikke, at det havde gjort så meget forskel, men så havde man hørt, hvad tankerne var, baggrunden, og hvordan det er, vi kommer videre. Det, synes jeg, havde været ordentligt nok.

Så hvorfor peger du ikke på Mette Landtved-Holm?

- Det er jo, fordi hele den der proces omkring konstitueringsaftalen har jeg ikke været inddraget i. Mere dramatik er der ikke i det.

Borgmester: Fuld forståelse for Bo

Den kommende borgmester fortæller, at det for hende var vigtigt at sikre sig en bred aftale hen over midten.

Derfor inviterede hun de partier, der havde mere end ét mandat.

- Vi inviterede Socialdemokratiet og SF, og efter lidt tovtrækkeri ender vi med en aftale, som os 22 kan se os selv i, forklarer hun til TV 2 Fyn.

Ifølge Mette Landtved-Holm blev det herefter diskuteret, hvorvidt de resterende tre kommunalbestyrelsesmedlemmer skulle have mulighed for at give deres besyv med i konstitueringsaftalen.

Sådan blev det ikke, og det kan godt ærgrer den kommende borgmester, siger hun:

- Jeg kan godt forstå, hvis Bo synes, at der ikke var noget at komme efter. Det har jeg fuld forståelse for. Jeg kan i bagklogskabens klare lys godt ønske mig, at han var kommet ind noget før.

Hvordan hænger hans manglende invitation sammen med, at I gerne vil det brede samarbejde?

- Det er også der, hvor du har en pointe. Jeg vil gerne love, at Bo bliver inviteret med på samme vilkår som alle andre i det kommende udvalgsarbejde.



Mette Landtved-Holm træder til som borgmester, efter Morten Andersen (V) måtte trække sig. Det blev 13 år på posten, der både startede og sluttede kaotisk.