Bogense er ikke turistby - men holder åbent via trick

Selvom butikkerne er åbne i påske, mener man ikke i Nordfyns Erhverv og Turisme, som har stået for dette års begivenhed, at situationen er optimal.

- Det her er påske. Vi har pinse, Kristi Himmelfart og Bededag, hvor vi ikke kan holde åben. VI kunne godt tænke os, at vi kan holde åbent fast på de her helligdage, siger Per Olesen.

Derfor håber man i Nordfyn på en mere permanent løsning til Bogense.



- Jeg håber, at når vi når til 2023, så skal vi ikke have dispensation for at holde åben, siger borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V).

Erhvervsminister Simon Kollerup forventes snart at komme til Nordfyn for at mødes med erhvervslivet og diskutere løsninger på situationen.