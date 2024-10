Borger anholdt slingrende spritbilist

En handlekraftig borger kørte tirsdag eftermiddag bag en 78-årig mand på Møllerled i Bogense, da han observerede at bilisten kørte usikkert og slingrende.

- Borgeren dyttede flere gange af manden, som tilsyneladende ikke registrerede det. Det lykkedes til sidst borgeren at få bilistens opmærksomhed, og han trak ind til siden, siger kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, Mads Boel.

Borgeren gik op til bilen for at sikre sig om manden bag rattet var okay, og registrerede en kraftig dunst af alkohol.

- Han tog bilnøglen fra borgeren og ringede til os. På den måde lavede han en civil anholdelse. Da patruljen kom frem anholdt de den 78-årige og tog ham med til en blodprøveudtagning.

Manden er nu sigtet for spritbilisme.