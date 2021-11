Borgerdebat om Nordfyns hjemmepleje: - Der er ikke tid til at gøre sit arbejde ordenligt

For det er svært at finde medarbejdere til at passe kommunens ældre borgere. I skrivende stund er der 34 ubesatte stillinger i hjemmeplejen i Nordfyns Kommune. I år bruger man 39.279 kroner per borger over 67 år i kommunen, hvilket placerer Nordfyn i bunden af statistikken sammenlignet med de resterende kommuner på Fyn.

Derfor ville Birgit Folden også høre konkrete forslag på, hvordan situation kan vendes.

- Der er alt for meget minuttyranni. Der er alt for meget dokumentation. Der er ikke tid til at gøre sit arbejde ordenligt, siger Birgit Folden, der også er medlem af Seniorrådet i Nordfyns Kommune.

Større interesse for faget

Hvad vil I gøre for at få flere til at blive rekrutteret til ældreplejen?

- Jeg ved, at vi politisk kan sige, at vi gerne vil have skolepraktikken tilbage, sådan så vi får endnu flere til at synes, at hjemmeplejen er interessant, forslår Anne-Lise Sievers fra SF.