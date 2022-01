Borgere frygter massivt svigt af handicappede - vil have kommune under tilsyn

Og Lena Michelsen er ikke alene med sin oplevelse. Tidligere har TV 2 Fyn kunnet fortælle historien om Marianne Jensen, der fik afslag på at få sin datter, der lider af svær social angst, visiteret til en specialskole. Det samme er tilfældet for Camilla Holm Jensen, der søgte om hjælp til sin autistiske søn – hun fik også afslag.

Borgmester afviser kritik

I Nordfyns Kommune er man flere gange blevet gjort opmærksom på problemstillingen, og det var et af de helt store debatemner under kommunalvalget i november. Derfor undrer det også Lena Michelsen, at der endnu ikke er ændret noget.

- Jeg tror, der er en helt grundlæggende syg kultur i kommunen.

- Der er jo mange, der tæller årevis med sagsbehandling uden at få den rette hjælp, så man kan undre sig over, om der så også er en reel vilje til at ville det, siger Lena Michelsen.

Det er dog ikke tilfældet, hvis man spørger kommunens borgmester, Morten Andersen (V).

- Vi er selvfølgelig altid optaget af, at vi leverer en ordentlig sagsbehandling, og det er også min oplevelse, at det gør vi i langt de fleste af sagerne, og så vil der desværre altid være nogen, der vil opleve, at man enten ikke fik det svar, man havde ønsket i forhold til en given sagsbehandling, en gang imellem, og det har vi jo også taget på os den kritik, at nogen har oplevet, at vi var for længe om at svare, siger borgmesteren.