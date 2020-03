Borgere mangler stadig svar efter vandværksmøde: - Det var ninjastøv, røgslør og famlen i blinde

Vandforbrugerne hos Nordfyns Vandværk er fortsat både skeptiske og kritiske over for vandværkets bestyrelse.

Den usikkerhed skulle et stort borgermøde torsdag være med til at løse op for, men flere af de deltagere, som TV 2/Fyn talte med efter mødet, var ikke ligefrem optimistiske for fremtiden.

- Der kom rigtig meget ninjastøv og røgslør ud. Det var famlen i blinde. Nu kører man nogle projekter med bier på marken og diversitet og en masse gætværk. Jeg føler ikke, man er meget tættere på at få rent vand her på Nordfyn, og det er jeg skuffet over, siger Claus Johansen, der til daglig bor i Jørgensø.

Tilbage i 2017 konstaterede prøver, at vandet fra Nordfyns Vandværk overskrider grænseværdierne for en række pesticidrester, blandt andet nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

Nordfyns Kommune påbød vandværket at løse problemet.

Vandværkets bestyrelse etablerede derfor to prøveboringer ved et område kaldet Pugholm. I efteråret 2019 var bestyrelsen nået så langt, at man kunne tage prøver af vandet fra de nye boringer.

Men i september blev bestyrelsen afsat. Det skete ved den årlige generalforsamling. Og den nye bestyrelse satte al aktivitet ved de to Pugholm-boringer på pause.

Formand: Der er mange holdninger

I stedet har vandværkets nye bestyrelse fået tilladelse fra Nordfyns Kommune til at undersøge, hvordan man kan rense Nordfyns Vandværks nuværende kildefelt på en mere biologisk måde.

Det forsøgte de at fremlægge på et borgermøde i Bårdesø Forsamlingshus torsdag aften.

- Jeg synes egentlig, det er gået rigtig fint. Det er dejligt at mærke, at der er så mange, der har interesse for det her. Men der er også rigtig mange holdninger til tingene, sagde Steen Madsen, formand for Nordfyns Vandværk, efter mødet til TV 2/Fyn.

Claus Johansen blev ikke overbevist.

- Det virker, som om der er gode intentioner i bestyrelsen, men det virker også, som om de heller ikke selv ved, hvad vej de skal henad. Jeg tvivler på, vi får en løsning inden sommerferien, siger Claus Johansen.

En anden mødedeltager opfordrer endda bestyrelsen til at overveje at trække sig.

- Hvis man som bestyrelse mærker, at der er en vis modstand, kunne man lave et suppleringsvalg eller et nyvalg, så man kunne starte lidt forfra og igen mærke medlemmernes opbakning, siger Mia Ottosen.

- Mediernes skyld

Kasserer i vandværkets bestyrelse Kim Skou Rasmussen kan godt forstå, at mange af de fremmødte til torsdagens borgermøde mødte op med lommerne fulde af frustrationer.

Han mener dog ikke, at det er vandværkets skyld, at borgerne er forvirrede og kritiske.

- Det folk har fået at vide via medierne og pressen, det er ikke sandheden. Derfor har de en holdning med ind til sådan et møde, og den er svær for os at ændre på halvanden time, siger Kim Skou Rasmussen.

Flere af borgerne på mødet efterspurgte rent vand, koste hvad det vil. Hvorfor er I ikke enige?

- Vi skal ikke bare skrive en blankocheck for at få rent vand. Nu har vi haft ’beskidt’ vand i fire-fem år, men kun arbejdet med det her projekt i fire-fem måneder. Hvis vi bare kører med hovedet under armen og overhovedet ikke har fokus på økonomi, så er der ikke noget, der hedder Nordfyns Vandværk mere. Og det mener vi ikke er den rigtige løsning.