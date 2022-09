Borgermøde om lukning af skoler og dagtilbud: Hold fingerne fra vores børnehus

For knap ti måneder siden blev forældre til børn i Skamby Multihus garanterede af alle partier i Nordfyns Kommune børnehavens fremtidige eksistens.

Men tirsdag aften dannede Skamby Multihus igen rammer for et borgermøde omkring børnehaves fremtid, idet der på Børn- og Ungeudvalgets foranledning er udarbejdet et nyt forslag til struktur, hvori Skamby børnehave forslås lukket.

For Kim Jensby Jørgensen, der har to børn i Skamby Multihus, er det utroligt vigtigt at sikre børnehavens overlevelse.

- Børnehaven er en grundforsætning for at skabe et attraktiv liv her i Skamby

Men det er slet ikke sikkert, at det bliver en realitet at Skamby Multihus lukker.

- Vi er kommet her til, hvor vi vil have en drøftelse af vores skoler og daginstitutioner, om vi har den rigtige struktur, fortæller næstformand for Børn- og Ungeudvalget Anne-Lise Sievers (SF).

Næstformanden forstår godt, at der er forældre til børn i Skamby Multihus, der undrer sig over, at piben har fået en helt anden lyd.

- Jeg kan sagtens forstå, at de er bekymrede, men lige nu skal de huske på, at vi ikke har gjort noget endnu. Daginstitutionerne er spredt ud over hele Nordfyns Kommune. Men jeg synes, det er en beslutning Børn- og Ungeudvalget skal træffe i fællesskab med borgerne og bestyrelserne.

Indtil videre er der ikke kommet noget konkret på plads endnu i Børn- og Ungeudvalget.

Hold fingrene væk

Men forældrene til børn Skamby Multihus har ikke tænkt sig og sidde og vente på, at Børn- og Ungeudvalget bruger det næste år på at afgøre børnehavnens skæbne.

Og appellen til politikerne i Nordfyns Kommune fra forældrene er meget kort.

- Hold fingrene væk og sikre ro omkring vores pasningstilbud, siger Kim Jensby Jørgensen.