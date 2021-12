Bortvist fra Særslev-Hårslev Skolen: Gemte 48.000 kroner væk i pengeskab

Her blev pengene opbevaret i et pengeskab på skolen, hvor flere ansatte på skolen havde kendskab til pengeskabets nøgle. Pengene blev gemt væk, så de ikke indgik i skolens regnskab.

Der er ikke overblik over, hvad pengene er gået til. Men det involverer blandt andet betaling af gave til en medarbejder, børnepasning, erstatninger af to par støvler og udgifter som is og kaffe i forbindelse med skoleture med eleverne, står der i rapporten.

"Let adgang til pengeskabet"

Der har ifølge KL været "let adgang til pengeskabet" i flere år, inden man i 2021 fik en nøgleboks til skabet.



Til P4 Fyn fortæller Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring hos Aalborg Universitet, at det er brud på loven, at der ikke bliver ført regnskab over, hvad sådanne pengene bliver brugt til, fortæller han og uddyber:

- Så hvis der er nogen, som har taget af kassen - som man siger - så vil man faktisk ikke kunne opdage det på den her måde, siger han til P4 Fyn.