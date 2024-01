Bosted har været oversvømmet i en uge: - Det ser vildt ud

På Østruplund i Otterup, der er et bo- og samværstilbud, har der siden mellem jul og nytår været oversvømmet udenfor og omkring en af afdelingerne. Jorden er mættet af de store mængder regn, der er faldet, og det er endt ud i, at området er blevet oversvømmet.

Det er dog ikke første gang, at Østruplund har oplevet noget lignende.

- I 2020 oplevede vi det samme, og der troede vi, at det var en enkeltstående episode. Men desværre er det kommet tilbage. Det skal vi se, om vi kan finde en permanent løsning på, siger centerchef for stedet, Allan Kjær Hansen.

Han er især også bekymret for en pavillon, hvor en beboer bor, fordi det er svært at styre vandet.

Og det har altså givet FKSSlamson A/S, der blandt andet er specialiseret indenfor slamsugning og kloakservice, nok at lave. Så meget, at de næsten ikke har kunne følge med, fortæller Nikita Martynov Johannesen, der er spuleoperatør hos FKSSlamson.

- Mine kollegaer har pumpet vand væk herfra siden sidste uge - og nærmest hele denne uge. Vi har masser af pumper sat til, der skal få det væk, men vi kan ikke følge med, siger han.