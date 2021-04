Brand i sommerhus: Endnu en gang er ukrudtsbrænder synderen

Med sig bragte ejeren derfor sin ukrudtsbrænder. Men det skulle vise sig at være en dårlig beslutning.

I hvert fald tog ilden fat i det efterhånden godt tørre ukrudt og bredte sig til taget på sommerhusets tilhørende anneks. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

- Det er sommerhusejeren selv, der ringer 112, og derfor rykker både politi og brandfolk hurtigt ud til stedet, siger Henrik Strauss.

Ejer fik bøde på stedet

Da politiet nåede frem, kvitterede de med en bøde til sommerhusejeren, der altså har overtrådt beredskabsloven.

Henrik Strauss fortæller i den forbindelse, at branden ikke var meget omfattende, men at den trods alt var så stor, at sommerhusejeren ikke selv har kunne håndtere den.

- Politiet og brandfolkene er stadig på stedet, men branden er under kontrol, siger Henrik Strauss.