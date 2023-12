En brandbil måtte i dag trækkes fri af sneen på Nordfyn.

Brandvæsnet havde assisteret ved et uheld tidligt søndag morgen, og da opgaven næsten var løst, ville brandvæsnet trække den forulykkede bil væk fra vejen, men det endte ikke som planlagt. Brandbilen kom nemlig for langt ud i vejkanten, og endte med selv at sidde fast, det fortæller indsatsleder hos Beredskab Fyn Jesper Vestergaard.

Brandbilen blev efterfølgende trukket fri af den vejhjælp, der i forvejen var på vej til uheldet.