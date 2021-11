Bremser snakken om kollektiv transport: Ikke altid et kommunalt ansvar

- Man må jo også sige; pas nu på med at gøre det hele til en kommunal opgave. Vi vil gerne være med til at løse opgaven, men jeg er nødt til at anholde synspunktet om, at hver gang, man skal bevæge sig rundt i den her kommune, så er det kommunens opgave at finde svaret på det. Det, synes jeg, ikke det er, siger Morten Andersen.

Helle Waagner erklærer sig enig med Morten Andersen i, at det ikke nødvendigvis er en vigtig opgave for kommunen at forbedre det nuværende udgangspunkt for den kollektive trafik.

- Jeg synes, vi som kommunalbestyrelse i højere grad skal facilitere, at borgerne selv kan finde løsninger, siger Helle Waagner.