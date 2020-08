58-årig brolægger om pension: - Ti år er lang tid

40 år på arbejdsmarkedet kan tydligt mærkes i kroppen på den nordfynske brolægger Leif Donner. Derfor ventede han også spændt på regeringens udspil forud for tirsdagens pressemøde.

- De tunge løft er ikke så tunge, som de har været, men det hjælper jo ikke noget i dag, for det var for 20 år siden, vi rigtig blev slidt. Det er især mine knæ, jeg kan mærke, siger han.

På pressemødet kom det frem, at folk, der har været på arbejdsmarkedet i minimum 42 år, kan se frem til at komme før på pension. Men det får alligevel en blandet modtagelse hos brolæggeren.

Kommer til at knibe

Leif Donner er i dag næsten 58 år og har hidtil kunne se frem til at gå på pension, når han bliver 67.

- Der er næsten ti år til, og jeg kunne godt forestille mig, at det kommer til at knibe gevaldigt, siger han.

Brolæggeren ser først og fremmest positivt på det nye regeringsudspil, som han synes, lyder "meget fornuftigt" og minder lidt om den tidligere efterløn.

Men han kan også have sine bekymringer om, hvor meget det egentlig hjælper med de år, man kan gå før.

- Hvis du er slidt efter 30 år, hjælper det ikke noget, siger han.

Bluff og snyd

Hos den fynske Venstre-politiker Erling Bonnesen bliver udspillet mødt med skepsis. Det er "bluff og snyd på vægten", lyder det.

- Før valget sagde Socialdemokratiet, at alle, der følte sig nedslidt, skulle have ret til selv at vælge, om de ville gå på pension. Her efter valget har Socialdemokratiet jo snævret utrolig meget ind, siger han.

I modsætning til den ordning, der allerede eksisterer, hvor det bliver vurderet, om man er så nedslidt, at man kan gå før på pension, sker der ikke en vurdering i forbindelse med det nye udspil. Og det er også en anke hos Erling Bonnesen.

- Så ender det i den situation, at man trækker raske ud af arbejdsmarkedet, siger han og peger på, at det bliver dyrt.

Regerings udspil For at blive omfattet af ordningen skal man have haft mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år. Perioder på barsel og dagpenge kan tælle med i regnestykket. Der er tale om en trappemodel i regeringens udspil. Det vil sige, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet. 42 års anciennitet gør det muligt at gå ét år tidligere på pension. 43 år udløser to år. 44 år vil give mulighed for at gå tre år tidligere.

De skal ikke køres ud i kørestol

Sydfynske Bjørn Brandenborg, der er uddannelses- og forskningsordfører i den socialdemokratiske folketingsgruppe, mener derimod, at regeringen har holdt sit løfte.

- Vi har præsenteret et forslag, der gør det muligt for dem, der har været længst tid på arbejdsmarket og haft de hårdeste jobs, at trække sig lidt tidligere tilbage, siger han.

Ifølge ham er tiltaget til gavn for dem, der føler sig nedslidt, men ikke er syge og derfor ikke kan blive tilkendt en tidligere pension med den nuværende ordning.

- Vi vil gerne undgå, at de skal køres i rullestol ud fra arbejdsmarkedet og give dem mulighed for at komme værdigt ud. At de kan skåle med vennerne på arbejdspladsen, sige tak for nu og få nogle gode år med børn og børnebørn, siger Bjørn Brandenborg.