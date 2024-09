Busbøvl koster Kasper en time hver vej: - Det har været lidt pinligt

Måske et dårligt sats

Som bestyrelsesmedlem i Fynbus har Kasper Solberg været med til at vedtage et nyt rutenet med flere afgange mellem de større byer og færre afgange i de tyndtbefolkede områder.

- Det er jo en klar forringelse for nogen, siger han.

- Det har været en prioritet af, hvor der i forvejen er mange passagerer, og hvor der er potentiale for at få flere. Det er et sats, og det kan være, at vi om fem år siger: "Det var godt nok et dårligt sats." Men det skal også være med til at skubbe på den grønne omstilling, for mange ruter har ikke særlig mange passagerer.