Byggeboom: Største salg af byggegrunde i mere end ti år

Tallene viser det tydeligt. I Nordfyns Kommune er der foreløbigt solgt 35 grunde til overtagelse i 2020, og 25 grunde er solgt til overtagelse først i det nye år.

Frederik Sloth og hans hustru er nogle af dem, der har valgt at købe en byggegrund i Nordfyns Kommune. De har været meget åbne i forhold til, hvor de ville bo henne.

- Noget af det, vi har fundet ud af, er, at naturen og naturoplevelser betyder rigtig meget for os. Jeg er selv vokset op med en stor skov i baghaven. Det er rigtig vigtigt for os, at vi kan komme ud, hvor man ikke kan høre en bil, og at vi trygt kan sende vores børn i skoven, siger Frederik Sloth og fortsætter:

- Vores børn skal også have lov at opleve “usuperviseret leg”, som jeg kunne, da jeg var lille.

Frederik Sloth forklarer, at da han var barn, brugte han selv mange timer på at lege ude i skoven, uden der var voksne med.

Naturen tiltrækker tilflyttere

Parret har købt en grund i Morud på godt 900 kvadratmeter. Prisen var omkring 700.000 kroner.

- Det ville være løgn at sige, at man ikke også får meget for pengene. Det spiller ind. Men vi føler sådan set, at vi vinder begge veje, for vi er stadig tæt på byen, og samtidig får vi naturen med.

Borgmesteren i Nordfyn Kommune, Morten Andersen (V), mener da også, at netop naturen spiller en stor rolle i den store tiltrækning af borgere, der køber byggegrunde i kommunen.

- Naturen fylder rigtig meget på Nordfyn. Det er vores allerstærkeste brand for tilflyttere og det, som tilflyttere vægter højest, siger han.

Det er især byerne Morud, Otterup og Søndersø, der er de mest populære bosætningsområder. Og udover naturen, så skyldes det nordfynske byggegrunds-boom også placeringen tæt på arbejdspladser.

- Jeg tror i det hele taget, at vi som kommune nyder rigtig godt af vores centrale beliggenhed i forhold til, at man kan nå rigtig mange arbejdspladser indenfor de udstykninger, vi nu har, siger Morten Andersen.

33-årige Frederik Sloth er sprogofficer i forsvaret, mens hustruen Christine på 31 år er læge på OUH.

Flere byggegrunde på vej

For at imødekomme den store efterspørgsel, udbyder kommunen nu flere byggegrunde.

Ud over de allerede solgte grunde er 15 byggegrunde reserveret med forventning om salg. Seks af de nye grunde i udbud er i Morud, og der er endnu flere på vej.

En stor del af de mange nye tilflyttere er børnefamilier eller unge par, der skal til at stifte familie.

- Hvis det ikke er nogen, der bor i kommunen i forvejen, så kommer køberne af byggegrundene primært fra Odense. Det er børnefamilier, og det er i høj grad dem, vi har brug for, og dem der er med til at styrke det attraktive miljø, vi har heroppe i forvejen, fortæller borgmesteren.

Det er også tilfældet for Frederik Sloth og hustruen.

- Vi er så småt begyndt at stifte familie. Vi har en datter på to og en på vej. Nu der bor vi i et i rækkehus i Odense, og der kunne vi godt begynde at se, at det så sløjt ud med pladsen.

Planlægningen af, hvordan det kommende hus skal se ud, er dog ikke helt på plads. I første omgang koncentrerer parret sig om det kommende barn.