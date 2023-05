Bykonge fældet af kys: Derfor er han tvunget til at gå af

"Det er ikke det, du siger, det er mere løgnen i sig selv,” sang Sanne Salomonsen tilbage i 1994.

Nogenlunde sådan lød det fra et enigt økonomiudvalg i Nordfyns Kommune mandag aften.

Her fik kommunens nu forhenværende borgmester Morten Andersen (V) luftet sit beskidte vasketøj, da han valgte at trække sig fra sin post.

- Det er for ham den mindst ringe beslutning, han tager, lyder vurderingen fra politisk kommentator Jarl Cordua.

Borgmesteren fortalte selv i et opslag på sin facebookside, at han havde kysset en kvindelig deltager til en julefrokost i Nordfyns Kommune.

Men tilsyneladende var han ikke lige så klar i mælet over for Økonomiudvalget, hvor han var formand. Ifølge Økonomiudvalgets andre medlemmer fortalte borgmesteren nemlig kun dele af sandheden.

- Som vi er blevet informeret, har han talt mod det, som en masse har set. Derfor har han undergravet sin egen værdighed og troværdighed, og i Økonomiudvalgets øjne fremstår han som en, der lyver dem lige op i ansigtet.

Sådan analyserer politisk kommentator Jarl Cordua situationen, som Morten Andersen havde rodet sig ud i.

Ifølge Jarl Cordua var der ingen anden udvej for Morten Andersen end at trække sig. Han kunne godt have valgt at blive siddende, men i så fald ville han være borgmester "af navn – og ikke af gavn."

- Han skulle nok også forvente, at hele pressen ville komme og vende hver en sten. Jeg ved ikke, om der er andet, men hvis der er noget, skulle det nok komme frem. Det ville blot forlænge hans pine, hvis han blev siddende.

Ikke en metoo-sag

På Morten Andersens Facebook-opslag har flere end 200 personer tirsdag eftermiddag givet en kommentar. Langt de fleste af dem udtrykker medfølelse med ham, mens nogle af kommentarerne går på, at MeToo-kampagnen er "gået for vidt".

Nordfyns Kommune understreger dog, at der ikke er tale om en krænkelsessag. Derfor kan man heller ikke uden videre kæde Morten Andersens opførsel ind i ”metoo-debatten”, lyder det fra en ekspert.

- Det er interessant, at kommunen skriver, at det ikke er en krænkelsessag. Der kan ikke være et snert af metoo, hvis ikke der er tale om krænkelsessag.

Så klar er udmeldingen fra Karina Kosiara-Pedersen, der er lektor på Statskundskab ved Københavns Universitet og forsker i chikane i politik.

Det betyder dog ikke, at en ledende medarbejder uden videre kan gå rundt og kysse på alle medarbejdere, der måtte have lyst, fortæller hun:

- Hvis ingen af parterne oplever at være krænket, så er det sådan, det er. Så kan der være andre, der er krænket over, at de har kysset. Det kan være, man synes, det er en seksualiseret kultur, hvis en chef kysser på en medarbejder, for så tror man måske, man selv skal gøre det.

Men metoo handler ikke kun om krænkelser som uønsket berøring eller kommentarer. Metoo-kampagnen giver også ret til magtudøvelse på andre måder. Eksempelvis fra politiske modstandere, der øjner en ”møgsag” for modstanderen, forklarer Karina Kosiara-Pedersen:

- Politik handler om at få sin vilje. Der er nogen, der trækker stregerne hårdere op, hvis der er tale om en politisk modstander. Hvis det er en fra sin egen fløj, er man sjældent knap så hård, siger hun og uddyber:

- Der kan være nogen, der har interesse i at køre sagen op. Det ene er andre partier, men vi ved jo, at der også internt i partierne kan være uenigheder om strategi og politik, forklarer eksperten.

Kan ramme som en boomerang

Ifølge Jarl Cordua er det netop oppositionens opgave at teste borgmesterens troværdighed.

Men de skal samtidig passe på, at mistillidssager ikke rammer dem i nakken som en boomerang.

- De skal være klar over, at de samme regler gælder for dem. Hvis der er nogen, der har samme vane, så bliver de selv ramt. Det ved de også godt, tror jeg. Andet ville være mærkeligt.

Hvilken betydning tror du, at denne her konsekvens får for fremtidige sager? Er barren for fejltrin sænket?

- Jeg er ret sikker, på at de fleste borgmestre er kloge og erfarne nok til at vide, at de ikke skal bringe sig i en sådan situation, siger han og uddyber med reference til Morten Andersens efterfølgende forklaring til Økonomiudvalget:

- Det har aldrig været en god strategi for politikere at lyve sig ud af en situation. Det er opskriften på at blive væltet. Det bedste råd er derfor, at man erkender, at man har gjort det, og man agter at søge hjælp, hvis man har et problem.

Til TV 2 Fyn satte Morten Andersen selv ord på sin beslutning om at trække sig tilbage. Det kan du høre mere om her.