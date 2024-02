Byrådsmedlem melder sig ud efter "verbale overfusninger"

Den konservative byrådsgruppe i Nordfyns Kommune er skrumpet med ét medlem.

Marie Louise Pedersen har meldt sig ud af Det Konservative Folkeparti, skriver hun i en pressemeddelelse. Hun fortsætter i byrådet som løsgænger.

Det nu tidligere konservative byrådsmedlem skriver, at det sker efter længere tids overvejelse og skyldes et dårligt arbejdsklima i gruppen.

- Jeg ser mig desværre nødsaget til at melde mig ud af den konservative byrådsgruppe. Selvom vi kun har siddet tre personer, så oplever jeg at blive holdt ude af vigtige beslutninger, samt at der holdes møder uden mig og at blive overfuset verbalt. Det er ikke en moderne arbejdsform i et demokrati. Jeg fortsætter derfor som løsgænger, og jeg vil fortsat arbejde for de konservative værdier, jeg gik til valg på, udtaler Marie Louise Pedersen.



Anders Thingholm (K) er den ene af de to andre konservative medlemmer af Nordfyns Kommunes byråd. Han

- Jeg har i dag konstateret, at Marie Louise Pedersen ikke længere ønsker at være en del af C (Det Konservative Folkeparti red.) - hvis ikke hun selv havde valgt det, så var alternativet en eksklusion, hvilket en samlet bestyrelse for vælgerforeningen er 100% enige om - af hensyn til kommunens ansatte, politiske kollegaer ønsker jeg ikke at uddybe bevæggrunden for den eksklusion nærmere, skriver Anders Thingholm til TV 2 Fyn.

- Vi har lige haft en meget vellykket generalforsamling med valg af spidskandidat, og med en klar retning på, at vi får sammensat et stærkt hold frem til KV25 (Kommunalvalget i 2025 red.) - dette er meget foreneligt med, at Marie Louise ikke længere er en del af C-gruppen, fortsætter han.

Hun postulerer et dårligt klima i gruppen, hvilket hun selv har skabt, og jeg kan på ingen måder genkende, at der holdes møder uden hende - hun har fået masser af mails og invitationer til bl.a. møder, som enten ikke bliver besvaret eller læst...det er useriøst at gribe sin rolle an som folkevalgt med den tilgang, og det er ikke foreneligt med det, som vi arbejder for i Det Konservative Folkeparti.

TV 2 Fyn har også kontaktet Kenneth Clasen, som er det tredje og sidste konservative medlem af Nordfyns Kommunes byrådsgruppe. Han henviser til Anders Thingholm.

Marie Louise Pedersen skriver, at der ikke er rykket ved hendes ambitioner, og hun forventer derfor at genopstille til næste kommunalvalg.