Christian Stadil har fået smag for fynske herregårde.

Ifølge lokalmediet migogodense.dk har den kendte erhvervsmand udset sig Jerstrup Herregård på Nordfyn. Salgsprisen på ejendommen er sat til 6,5 millioner kroner.

I går kom det frem, at rigmanden planlægger et køb af Harridslevgaard Slot, som Jim Lyngvild har opgivet at købe.