Corona: Højt smittetal på Nordfyn

Nordfyns kommune topper nu listen over smittede med corona på Fyn med otte nye tilfælde inden for de sidste syv dage. Kommunen har dermed en såkaldt incidens på 27.

Nordfyn er dermed den kommune i landet med det højeste smittetal i forhold til indbyggertallet. Incidens angiver antalt smittede per. 100.000 indbyggere.

Når incidensen er over 20 kommer kommunen under særlig observation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nordfyns Kommune er nu i tæt kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns kommune, Judith Poulsen.

Smitte i to familier

Samtidig er Nordfyns Kommune også i tæt kontakt med de smittede, oplyser Judith Poulsen.

- Smitten har ramt to famililer, hvor der er fem smittede i den ene familiee og tre i den anden, fortæller hun.

Nordfyns kommunens krisestab er indkaldt til møde senere mandag.

Under 100 nye smittetilfælde

Der er registreret 94 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut.

Dermed er der igen under 100 nye smittetilfælde, efter at der søndag for første gang i syv dage var mere end 100 nye tilfælde.

Antallet af indlagte stiger med 2 til 23. Der er ingen dødsfald.

