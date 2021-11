Corona rammer valgmøde: Valgfolkefest afvikles uden publikum

Først meldte Dansk Folkeparti fra, da to medlemmer af kommunalbestyrelsen tidligere på ugen blev konstateret positive.

Få timer efter meldte SF og De Konservative ud, at de også trak sig fra arrangementet.

Partierne udmeldinger har fået TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende til at ændre konceptet for Valgfolkefesten i Nordfyns Kommune:

- Vi ønsker at skabe maksimal tryghed og sikkerhed hos alle I kandidater, undgå enhver risiko for smittespredning i Nordfyns Kommune – og samtidig opretholde den naturlige demokratiske debat op til et valg i Danmark. Det sikrer vi ved at gennemfører Valgfolkefesten i dag og så få borgeres input ind i debatterne på anden vis, siger Poul Kjærgaard, der er chefredaktør på Fyens Stiftstidende.

Deltag digitalt

Beslutningen betyder dog ikke, at Valgfolkefesten ikke bliver gennemført. De politiske debatter om unge, mellem borgmesterkandidaterne og den store borgerdebat med alle spidskandidaterne bliver gennemført som planlagt.

Men der bliver altså ikke mulighed for at vælgerne kan stille spørgsmål direkte fra lokalerne i Geværfabrikken. I stedet skruer de fynske medier op for, at vælgerne kan deltage i debatten digitalt.



- Geværfabrikkens program bliver 100 procent tilpasset den nye situation. Det sker ved, at Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns brugere, læsere og seere får det planlagte indhold via live-sendingen fra Otterup. I stedet for direkte indflydelse via publikum inddrager vi nu borgerne virtuelt. Det vil ske via live-blogs på fyens.dk, tv2fyn.dk – og formentligt via Facebook Live’s kommentarspor, siger Esben Seerup, der er direktør på TV2 Fyn.

Alle deltagende politikere og medarbejdere fra de to fynske medier skal fremvise coronapas eller en frisk test for at få adgang til Otterup Geværfabrik.



Særlig situation på Nordfyn

Selvom smitten er stigende i de fleste kommuner, er der fortsat ingen restriktioner i samfundet, og derfor vil de øvrige Valgfolkefester blive gennemført som planlagt med adgang for alle interesserede.

- Situationen i Nordfyns Kommune er helt speciel. Vi forventer helt klart, at de kommende dages Valgfolkefester i Kerteminde tirsdag og Nyborg onsdag gennemføres med publikum og i den form, der kørte i sidste uge i Søby, Rudkøbing, Faaborg, Assens og Middelfart. På baggrund af dagens situation i Otterup vil vi sandsynligvis kræve coronapas eller negative tests for publikum. Det går vi i dialog med politikere fra både Kerteminde og Nyborg Kommune om her mandag formiddag, siger Esben Seerup.