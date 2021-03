Corona-sikker underholdning: Tag børnene under armen og gå på naturbingo i det fri

- Jeg har fundet et fodspor, lyder fra det begejstret fra tiårige Clara Steffensen.

Familien Steffensen har taget turen til Flyvesandet på Nordfyn. Her leder de efter alt fra tang til måger i jagten på fuld plade.

Det er hyggeligt, fordi vi laver noget sammen, hvor vi ikke bare sidder derhjemme i en sofa. Tiårige Clara Steffensen

Det er VisitNordfyns naturbingo-plader, der har fået familien ud i det danske forårsvejr.

- Du får så mange sanseindtryk, når du er ude i naturen. Du får brusen fra havet, fuglenes sang, og jorden du går rundt på, fortæller Lisette Storm, mor til Clara Steffensen.

Danskerne er mere ude end før

Det udendørs arrangement vækker også begejstring hos Clara Steffensen.

Og familien er ikke de eneste, der har fundet glæde ved naturen under nedlukningen.

En undersøgelse fra Friluftsrådet viser, at 37 procent af den danske befolkning har været mere ude i naturen under corona, end de tidligere har været. Det overrasker ikke naturvejleder Rikke Molin.

- Det giver noget særligt at være ude i naturen. Det giver luft, ro og plads til at tænke og fordybe sig i detaljerne. At fornemme det, der er lige omkring én uden at skulle noget bestemt. Uden at skulle gøre og være en hel masse, uddyber hun.

Samvær i naturen

For familien Steffensen giver samværet i naturen dem mulighed for at være sammen på en anderledes måde.

- Det er dejligt at bruge tid sammen ude i naturen. Her er alt ikke så planalgt. Og så er det også meget rart at have en aktivitet med, som man kan binde på sin skovtur, fortæller Lisette Storm.

Hvis du også er blevet inspireret til at kaste dig over udendørs aktiviteter, så har naturvejleder Rikke Molin et par forslag.

- Man kan for eksempel lave en skattejagt eller sit eget naturbingo. Og man kan sagtens bare bruge ting man i forvejen har derhjemme, foreslår hun.