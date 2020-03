Coronavirus: Borgmester aflyser håndtryksceremoni

Først trodsede borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V) myndighedernes anbefalinger og ville gennemføre en håndtryksceremoni torsdag eftermiddag.

En ceremoni, der skulle give seks borgere et dansk statsborgerskab.

Men nu har Morten Andersen (V) aflyst ceremonien.

- Da din kollega snakkede med mig i morges, troede jeg stadigvæk, den kunne gennemføres, men nu er jeg ikke i tvivl, siger Morten Andersen (V) til TV 2/Fyn.

Han skriver på sin facebookside:

- Nordfyns Kommune aflyser i dag grundlovsceremonien, der skulle have fundet sted her på Bogense Rådhus klokken 17 i dag. Det sker på baggrund af den skærpede melding fra såvel sundhedsmyndigheder som Statsministeren.

Sundhedsstyrelsen opfordrede i fredags til at undgå at give hånd, kramme og kysse. Det fik blandt andet Assens borgmester Søren Steen Andersen (V) til at droppe håndtryksceremonien. Her skulle fem personer have modtaget et dansk statsborgerskab.

Men dagens udmelding fra myndighederne har fået Morten Andersen til at være mere opmærksom på udviklingen.

- Det er en situation, der udvikler sig time for time. Jeg tænker allerede på vores genbrugspladser og biblioteker, siger Morten Andersen (V).

