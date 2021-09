Da minkerhvervet lukkede, begyndte Mortens krise - en weekend kulminerede det hele

Det har den tidligere minkpasser dog besluttet sig for at gøre alligevel. Han føler, at der mangler fokus på det personale under minkavleren, der også blev ramt af regeringens beslutning.

Inden den skæbnesvangre dag beskæftigede minkbedrifter i Danmark omkring 3.000 personer. Og Morten Hedegaard er sikker på, at et større fokus på dem havde fået ham til at søge hjælp, inden det hele ramlede for ham for 14 dage siden.

Troede, han kunne klare det selv

Selvom aflivningen af erhvervet for knapt et år siden ramte minkpasseren både personligt og økonomisk, var tingene okay på overfladen til at begynde med.

Men Morten Hedegaard trak sig længere og længere væk fra venner og familie. Han havde ikke overskuddet.

- Jeg har tænkt: Det her klarer jeg selv. I vores familie plejer vi at klare tingene selv. Man jeg blev mere og mere irritabel og ked af det og kunne ikke tage mig sammen til noget derhjemme, siger han.