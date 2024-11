De blev lokket til pornohus – nu står de frem

- Blev lovet en god løn

Det var gennem de sociale medier, at Sara på 34 år og Isabella på 25 år lærte konceptet ”Mansion Voyeur” at kende.

Mens Morten Lohmann Lauritzen officielt stod som direktør og ejer, var det ifølge kvinderne reelt hans søn Nikki Lohmann Lauritzen og dennes tætte ven, tidligere krisecentervagt og stripper Christopher Markuslund, der drev stedet.

Det var også sidstnævnte der stod for at hverve kvindelige ”gæster” til konceptet, og han forsikrede kvinderne om, at de ikke behøvede at lave erotisk indhold for at gæste villaen.

- Det, de forventede, var, at vi var til stede, og at vi lavede noget indhold. Det kunne være at spille pool, være i saunaen eller være på værelset og lave noget, der var spændende for seerne at se på, fortæller Sara.

Ifølge kontrakten ville Sara og Isabella desuden tjene 300 euro i døgnet med mulighed for bonusser på op til 50.000 kroner i døgnet – afhængig af det antal kunder, der streamede fra villaen.

Derfor tjekkede Isabella og Sara sig selv ind i luksusvillaen i slutningen af maj måned i år.