Der er intet hus - men alligevel står der to nye skraldespande

30.000 nye skraldespande til Nordfyn

I forbindelse med kommunens udrulning af en ny affaldsordning i juni skal alle husstande i Nordfyns Kommune have to nye skraldespande, og derfor er der blevet leveret to nye affaldscontainere - også til adressen uden et hus.

- Vi har et ekstern firma til at køre spande ud for os. De har fået stukket en adresseliste i hånden og sat spandene af. Spanden bliver hentet torsdag, forklarer Hans Rasmussen, der havde håbet, at man havde tænkt, at det ikke var nødvendigt med affaldsspande på en tom grund.

- Det er tankeløshed ikke at sætte spørgsmålstegn ved det. Jeg ville nok lige have ringet og sagt til nogen, at det ikke ser rigtigt ud, men sådan er det, siger han.

Gammel landejendom brændte ned

De nye skraldespande på Nordfyn er et led i kommunens plan om at få borgerne til at sortere ti forskellige typer affald fra september.

- Alle folk får to nye spande hen over sommeren. Det er 30.000 spande på cirka 15.000 husstande, så det kan ikke undgås, at der bliver lidt polemik, siger Hans Rasmussen.

Det var en stor, trelænget gård, der i mange år lå på grunden. Den gamle landejendom brændte ned 11. oktober 2020.