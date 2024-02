Der mangler 200 tilmeldinger, før tre byer kan få fjernvarme

Der er mere fjernvarme på vej til Nordfyns Kommune - men der mangler tilmeldinger, før fjernvarmen kan komme til nogle af de mindre byer.

Særlig i byerne Skovby, Hårslev og Særslev mangler der samlet set 200 tilmeldinger på fjernvarme hos Bogense Forsyningsselskab, før at de grønne varmekildeprojekter kan blive realiseret. Og det er mange, siger projektleder Flemming Rytter.

Forsyningsselskabet har indtil nu modtaget 238 ansøgninger fra de tre byer, men for at kunne igangsætte projekterne, skal der knap 500 tilmeldinger til.

Det drejer sig især om de små energiforbrugere - altså almindelige, private boligejere. De store erhvervsenergiforbrugere er nemlig gode til at tilmelde sig. Men skal klimamålene nås, så er der behov for, at få resten med.

- Udrulningen af fjernvarme er centralt for at nå vores klimamål, da det er et grønt alternativ til de fossile varmekilder, fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, Anders Thingholm (K).



Nordfyns Kommune bakker selv op om den grønne varmekilde og har allerede tilmeldt fjernvarme på kommunes egne bygninger. Nu håber de, at flere borgere vil hoppe med på vognen.