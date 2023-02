Digte fra Nordfyn: En Putin-kritisk forfatters bidrag til kampen mod krigen i Ukraine

Et digt hver dag om krigen i Ukraine - set fra Nordfyn.

Siden Ruslands invasion af Ukraine for et år siden har den nordfynske forfatter Bjarne Kim Pedersen hver dag skrevet et digt om krigen og herefter delt det på sociale medier.

I dag på årsdagen for invasionen udgiver Bjarne Kim Pedersen nu en krigsdigtsamling.

- Ukraine går i blodet på en. At skrive er noget af det, som jeg kan. Det kan jeg bidrage med for at hjælpe til situationen dernede, siger Bjarne Kim Pedersen.

- Og jeg har tænkt mig at fortsætte med at skrive digte, indtil krigen i Ukraine er ovre.

For hvert eksemplar, der bliver solgt af digtsamlingen, går der 20 kroner til to velgørenhedsforeninger, henholdsvis Bevar Ukraine og Biler til Ukraine.



- Jeg er ikke i chok mere

TV 2 Fyn talte med Bjarne Kim Pedersen for præcis et år siden, da Rusland netop havde indledt en invasion af Ukraine. Dengang var det en fynsk forfatter i "choktilstand", lød det.

Bjarne Kim Pedersen har i mange år rejst i Østeuropa og Balkan som politisk aktiv. Her samarbejdede han med systemkritikere og undergrundsbevægelser.

Han har en stor forkærlighed til Ukraine, hvor han gennem sine mange besøg i landet har stiftet en række venskaber med ukrainere i blandt andet hovedstaden Kyiv.

Disse venner har også særligt været i tankerne det sidste års tid.

- Jeg er ikke i chok mere. Men jeg er bekymret for dem, jeg kender dernede. En af mine ukrainske venner kunne vi ikke få kontakt med i én måned, og det var på grund af den manglende strøm dernede, siger han.

Den aktuelle 120-siders digtsamling 'Blade fra KrigsDigtDagbog' skal netop vise krigens rædsler og menneskeskæbner i Ukraine.

Digtene i samlingen har navne som 'Nej til Carlsberg' og 'Krigsflygtninge'. Forfatteren har med sin digtsamling forsøgt at trække paralleller til Danmark, uddyber han.

Må gerne provokere

Der er trykt 100 eksemplarer. Digtene er desuden oversat til flere sprog heriblandt engelsk, tysk og ikke mindst ukrainsk.

Oversættelsen til ukrainsk har forfatteren fået hjælp til af en ukrainsk kvinde, der er dansk gift og bosat på Nordfyn, som han mødte under en tøjndsamling på gaden i Otterup.

Tidligere har Bjarne Pedersen også udgivet en anden ruslandskritisk digtsamling kaldet "Aktindsigt" omkring krigen i Tjetjenien. Tanken om en russisk oversættelse har da også strejfet den fynske forfatter.

- Men det er lige så vigtigt for mig, at de (digtene red.) bliver delt og læst på nettet. Men jeg er da henrykt, hvis nogen vil købe en.

Men er digtsamlingen for at provokere?

- Det gør ikke noget, hvis digtsamlingen provokerer, men det er lige så meget at støtte op om situationen nede i Ukraine. Men jeg er ikke i tvivl om, at det vil provokere russerne, siger han.

Bogen bliver fredag præsenteret på Christiansborg i forbindelse med den officielle markering af årsdagen for invasionen.

