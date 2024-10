Direktør på krisecenter gav sig selv dobbeltløn - og beholder pengene

Beholder pengene til sig selv

Selvom Morten Lohmann Lauritzen og hans søn Nikki Lohmann Lauritzen tjente langt over, hvad de havde budgetteret med, kan de frit beholde pengene.

For som lovgivningen er skruet sammen i dag, så er der ikke noget krav om tilbagebetaling, hvis private bosteder overskrider deres budgetter, forklarer Per Nikolaj Bukh.

- Man kunne fra politisk side give tilsynet mandat til at sanktionere visse budgetoverskridelser med et tilbagebetalingskrav. Det ville gøre det noget mere krævende og vanskeligt for krisecenterejerne at svindle, siger han.

Det har man fra politisk side dog fravalgt at gøre. Og det kan der være en helt særlig grund til, forklarer Per Nikolaj Bukh:

- Man risikerer muligvis, at det ikke er attraktivt nok at drive krisecentersociale tilbud, og der derfor ville mangle pladser, siger han.



Let at berige sig selv på krisecenter

Hvis man er “skruppelløs” og ønsker at berige sig selv med offentlige midler, så er det at drive privat krisecenter en relativt nem måde at gøre det på. Det er der flere grunde til, forklarer Per Nikolaj Bukh.



- For det første er der det såkaldte selvmøderprincip, hvilket betyder, at borgerne selv vælger, hvor de vil på krisecenter – og så skal deres hjemkommune betale, uanset hvad det koster. Tilbuddet har så at sige ikke kommunerne på nakken i forhold til omkostningsniveauet, forklarer han.

Desuden kan krisecentrene skabe et stort overskud ved at skrive i deres budgetter, at de vil ansætte en masse kvalificeret personale, men så efterfølgende undlade at gøre det.

- På den måde står krisecentret tilbage med et stort overskud, som ledelsen eller ejerne i princippet kan udlodde (udbetale, red.) til sig selv. De kan også vælge at leje dyre lokaler fra sit eget selskab eller ansætte familie og venner på krisecentret, forklarer Per Nikolaj Bukh.