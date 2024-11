Diskoteksejer genåbner krisecenter: Overførte millionbeløb til skandaleramt direktør før konkurs

Det første budget blev afvist, og da anden version kom, varslede Socialtilsyn Midt, at man ville afslå godkendelsen til krisecenteret fuldstændigt med det budget. Udsigterne til et afslag på godkendelse fra Socialtilsynet fik Kurt Vindeløv til at vende på en tallerken.

I august skrev krisecentret nemlig til tilsynet, at det helt valgte at droppe vagterne, frikøbe leasingaftalerne og sænke taksterne markant. Det betød, at TopSafe kunne få sin godkendelse i september.

- Når de gradvis får barberet de her urimelige og uvedkommende omkostninger af, ender de med et budget, der kan godkendes - og så får de det godkendt, siger Per Nikolaj Bukh.

Millionoverførsel før konkurs

En anden ting, som bekymrer både professor i økonomistyring og tilsynet, er en millionkontrakt mellem den nye ejer og den tidligere skandaleramte direktør, Morten Lohmann Lauritzen.

For Kurt Vindeløv har kort før overtagelsen af krisecentret ifølge en aktindsigt underskrevet en kontrakt på, at han ville overføre knap 2,1 millioner kroner til Morten Lohmann Lauritzens porno-selskab Phoenix Partners, der i dag er gået konkurs.

Ifølge den kontrakt, som Socialtilsyn Midt fik i hænde, skulle pengene gå til at overtage overvågningsudstyr, sikkerhedshegn og legepladsudstyr – men krisecentertilbuddet har ifølge dokumenterne ikke foretaget nogen vurdering af, om varerne er købt til markedspris.

Og det vækker i den grad opsigt hos professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.

- Det bør få alarmklokkerne til at ringe, for det er kun Morten Lohmann Lauritzen, der har en interesse i at få et så stort beløb overført. Virksomheden TopSafe burde jo ikke have nogen interesse i at betale for meget. Hegnet står der i forvejen og er jo i princippet værdiløst, hvis ikke Kurt Vindeløv kommer og betaler det, siger han.