DM i onewheel afgjort på Fyn: - Det er balance og fornemmelse

Det ligner en blanding mellem et snowboard og en segway, og det er nogenlunde også sådan et såkaldt onewheel fungerer.

Og selvom onewheel-rideren får fremdrift af en el-motor, er det ikke så ligetil.

- Det er meget balance og skateboard/ snowboard og den fornemmelse du har der, forklarer Lars Lottrup.

Han har på sin grund med hjælp fra andre onewheel-entusiaster bygget en forhindringsbane, hvor man kan teste sine evner i fart, forhindring og balance.

Onewheel er stadig en nichesport i Danmark, men på Facebook har omkring 300 personer fundet sammen i gruppen Onewheel Riders DK.

- Hvor mange af dem der rent faktisk har et bræt, det ved jeg jeg ikke, men der er en del, der er aktive i gruppen, siger Lars Lottrup.

Er det egentlig bare som, at stå på skateboard - og så man endda hjælp?

- Det kunne man godt sige, men udfordringen er at holde balancen, og når vi knokler rundt på banen, eller på et mountainbikespor, som flere af os er rigtig glade for, så er man temmelig svedt bagefter, fordi du bruge balancen meget. Det er core-musklerne og core-balansen, du bruger hele tiden.

- Så det er ikke bare, at du får alt forærende af den elektriske motor. Du skal stadig kæmpe for at holde balancen, siger Lars Lottrup.

Første DM afgjort

Lørdag blev der afholdt det første danske mesterskab i onewheel. Og 20 deltagere stillede op i to discipliner.

Mesterskabet blev kørt på asfalt i Bogense og på Lars Lottrups bane i Ejlskov. I Ejlskov drejede det sig om forhindringsløb på tid, mens deltagerne i Bogense hurtigst muligt skulle igennem en slalombane.

Vinderen af begge discipliner blev 19-årige Jonathan Nickolai Hansen fra Horsens.

- Det er fedt. Det er første gang, jeg har kørt med andre folk, så jeg var meget spændt på at se, hvordan andre kørte, fortæller den dobbelte guldvinder.

Lars Lottrup er firedobbelt verdensmester på ethjulet cykel, men på onewheel rakte det ikke til medalje. Han sluttede som nummer fire.

- Jeg er tilfreds med, at blive nummer fire i felt på 20, konstaterer nordfynboen.

Onewheel-riderne er altså først og fremmest en lille skare, der nyder at køre sammen. De håber at organisere sporten og udbrede kendskabet til onewheel. Så måske er der også et DM til næste år.

Og der vil Danmarks første onewheel-champ kæmpe for at forsvare sin titel.

- Jeg havde ikke nogen forventninger, det var bare for at have det sjovt, men stopper jeg ikke her, siger Jonathan Nickolai Hansen, som både fik et par trofæer til hylden og at par store guldmedaljer til at hænge om halsen.