Drukneulykke: Mand forsøgte at redde hund - gik selv gennem isen

En 44-årig mand er fredag eftermiddag omkommet efter en drukneulykke på Nordfyn.

Det bekræfter Fyns Politi over for TV 2 Fyn.

- Der er et jagtselskab ude at jage, og i den forbindelse er der en af jægernes hunde, der løber ud på isen, fordi hunden ser en and, forklarer vagtchef ved Fyns Politi, Milan Seyfabad.



Jægeren forsøgte at redde hunden op fra søen, men endte med selv at gå igennem isen.

Både politi og redningsberedskabet var hurtigt fremme ved søen nord for Tvedslundvej, hvor dykkere efterfølgende brugte omkring to timer på at finde manden.

Hele jagtselskabet, der talte 15 personer, var vidner til ulykken og har ifølge Milan Seyfabad alle fået bistand af en krisepsykolog.

Drukneulykken bliver nu efterforsket, og sagen skrives op til retsligt ligsyn for at finde den nøjagtige dødsårsag, forklarer vagtchefen.



Politiet modtog anmeldelsen om drukneulykken klokken 15.05.

De pårørende er underrettet.