Dyb undren og let panik: Skolebørn efterlades i den mørke vintermorgen - skal gå to kilometer til bussen

Selv den konstituerede skoleleder for skoledistrikt Sletten på Nordfyn var mandag morgen ikke klar over, at flere af hendes elever havde svært ved at komme i skole.

I denne uge stikker Vandcenter Syd nemlig gravemaskinernes grabber i den kommunale jord i hovedgaden i Kappendrup.

Udfordringen er blot, at ingen var klar over det.

For at maskinerne vil gå i krig med en etape af et større projekt med at dele regnvand og spildevand op i to kommer også bag på Kappendrups borgere.

Især for familier med skolesøgende børn. Det fortæller Elisabeth Falch Madsen, som har en søn i 9. klasse på Otterup Skole.

- Der er en sød buschauffør, der i torsdags skriver i vores gruppe på Facebook, om vi er klar over, at busserne vil blive omlagt i næste uge, fortæller Elisabeth Falch Madsen og tilføjer:

- Vi er en flok frustrerede forældre der må se skolebuskørslen til byen blive lukket fra på onsdag og to måneder frem.

Ifølge moren skal børnene nu gå to kilometer uden belysning.

- Kommunen skulle have orienteret os. Det er to meget kolde måneder uanset om man er 6 eller 14 år. Vi kender ikke vejrudsigten. Det er en gåtur på 24 minutter - og det er vinter, siger Elisabeth Falch Madsen.

Gravearbejde

Beskeden på Facebook skabte ikke kun undren, men også en smule panik i familierne.



Bussen kan i perioden frem til februar ikke køre ad sin normale rute fra nord eller syd ind gennem Kappendrup på grund af gravearbejdet.

Fynbus sender i stedet bussen på en omvej fra Hjadstrup syd for byen via Uggerslev til Bederslev nord for byen.

Mette Landtved-Holm er konstitueret skoleleder for skoledistrikt Sletten, som dækker de tre skoler Nordvest, Skovløkken og Otterup. Hun sendte mandag sidst på eftermiddagen en besked ud på Aula.

Her skriver hun blandt andet, at hun først mandag har fået oplyst, "at vejen gennem Kappendrup spærres for gennemkørsel".

- Jeg har ikke fået det at vide, før nogle forældre kommer og spørger til det, forklarer Mette Landtved-Holm til TV 2 Fyn.

Hun henviser til kommunen, der står for koordineringen af kørsel af blandt andet skolebørn sikres til skolerne.

Det er ikke lykkes TV 2 Fyn, at få en kommentar fra den pågældende afdeling, men Mette Landtved-Holm oplyser, at alle skolebørn til og med 6. klasse i perioden vil blive kørt i skole i taxa.

Elever i de ældste klasser, 7., 8. og 9. klasse, skal altså gå eller cykle til bussen nord eller syd for Kappendrup.

Forskelsbehandling

Elisabeth Falch Madsen er ikke begejstret for, at hendes søn i de mørke vintermorgener får langt til bussen. Hun mener, at der forskelsbehandles efter alder, bopæl og skole.



- Vores børn har ikke den luksus, som man har inde i Otterup, og hvordan skal vi som forældre løse det her? Jeg har ikke bil, siger hun.

Hun og familien bor på Emmelevvej, hvor Vandcenter Syd i det eneste stykke tid netop har foretaget kloakarbejde med separering af regnvand og spildevand.

- Her er der et skilt, som advarer om at "det er en arbejdsplads". Og så vil de have vores børn til at gå til bussen, der hvor der arbejdes?, spørger Elisabeth Falch Madsen retorisk.

Skolebørnene på Nordfyn har efter mange år med skolelukninger mange steder langt til skole. I disse måneder er der igen fokus på skolelukninger i kommunen, og det har skabt splid i borgmesterpartiet Venstre.