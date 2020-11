Efter 32 år i USA: Fynbo vender hjem på grund af Trump

60-årige Niels Billund har boet i USA siden 1988, men i denne uge kunne han for første gang i 32 år sætte sit navn på en fynsk postkasse.

Normalt bor han i den amerikanske storby Minneapolis, men de næste seks måneder skal han bo i et lille hus i Bogense.

Niels Billund er nemlig blevet godt gammeldags træt af Trump og tilstandene i USA. Derfor har han efterladt sin kone og børn for at drage tilbage til de fynske rødder.

- Valgkampen er endeløs, så det er ligesom en oase at være her nu, siger Niels Billund.

Der er dog ikke længe til det endelig slag mellem republikanerne og demokraterne skal stå. På tirsdag skal amerikanerne vælge om Donald Trump skal have fire år mere i Det Hvide Hus - eller om Joe Biden skal flytte ind i stedet.

Det er ikke kun valgkampen, der har fået Niels Billund til at rykke teltpælene op for en stund. Hans hjemby i USA blev i foråret omdrejningspunkt for en større konflikt om racediskrimination.

Urolighederne opstod, efter den sorte amerikaner George Floyd blev dræbt af politiet - tæt på Niels Billunds hjem.

- Det var ikke bare et mord på ham. Det var et mord på vores tryghed mod en autoritetsstat, siger fynboen.

- Jeg nægter at opgive håbet, men det ser grimt ud i USA i øjeblikket, fordi landet er blevet ødelagt på så mange niveauer.

Valgkamp på sikker afstand

Det er blandt andet den slags oplevelser, Niels Billund nu håber at slippe for på Nordfyn. Selvom det betyder, at han må undvære sin hustru Anja og deres to voksne børn i et halvt år.

De har deres jobs i USA, de skal passe. Men planen er, at hustruen kommer på besøg til marts.

- Vi har snakket om, at det bliver svært, men vi sørger for at få kommunikeret med hinanden henad vejen, og så ser vi, hvordan det går. Jeg tror nok, det skal gå, fordi vi har en positiv holdning til det, siger han, og tilføjer, at familien er i nærheden.

- Anja er omgivet af sine ti søskende, som har deres egne børn og børnebørn og venner, så vi skal nok komme igennem den her adskillelse.

- Det har vi i hvert fald tænkt, at vi kan. Det prøver vi, siger Niels Billund, som selv har selv fire søstre i Danmark.

Mandag aften starter Niels Billund i vikariat som hjemmesygeplejerske i Odense Kommune. Og tirsdag, når han får fri, står den på valgkamp - på sikker afstand.

- Jeg kommer hjem til midnat, og så tror jeg, at jeg sætter radio og flimmeren på, og så skal jeg se, hvad der sker i USA. Det kan jeg godt sige dig. For det er et meget vigtigt valg denne her gang, siger han.