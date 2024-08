Efter dødsfald og massiv kritik: Nu lukker omstridt bosted

Det omstridte bosted Den Lille Gård og underafdelingen Gyldensteen i Bogense lukker. Det fremgår af en mail fra ejer Peter Stausgaard til Socialtilsyn Midt, som TV 2 Fyn og Fyens Stiftidende har indsigt i.

Mailen er sendt 8. august kl. 11.07, blot få timer inden, at de to medier i samarbejde kunne fortælle, at en 18-årig kvinde, der var anbragt på opholdsstedet, blev fundet død d. 21 juli.

I mailen skriver Peter Stausgaard, at han de seneste dage har “været i tænkeboks” i forhold til at rette op på Socialtilsyn Midts fortsatte kritik af forholdene på opholdsstedet.

Konklusionen er, at der ligger for “alt for meget fra tidligere, som kræver opmærksomhed”. Desuden giver han udtryk for, at stedet er ramt af sygemeldinger blandt personalet.

Det er simpelthen ikke holdbart. Derfor lukker jeg DLG (Den Lille Gård, red) ned og får afviklet de resterende borgere i samarbejde med de anbringende kommuner, står der blandt andet i brevet.

Længevarende kritik og dødsfald

Udmeldingen kommer efter flere måneders massiv kritik af opholdsstedet. I maj gav Socialtilsyn Midt stedet fem påbud for blandt andet manglende faglighed, manglende

håndtering af de unge anbragtes selvskade og selvmordsforsøg og rod i regnskaberne.