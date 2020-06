Efter dødsulykke: 26-årig mand varetægtsfængslet i fire uger

Søndag aften blev tre personer dræbt i en færdselsulykke i T-krydset ved Assensvej og Odensevej uden for Bogense. Deres bil blev ramt af en anden bil med en 26-årig mand bag rattet.

Under et grundlovsforhør mandag eftermiddag blev den 26-årige mand idømt fire ugers varetægtsfængsling, foreløbigt indtil den 27. juli. Han er sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og at flygte fra ulykken.

- Han erkendte i retten at have kørt for stærkt, men siger, at han ikke har drukket sig til en strafbar promille før ulykken, siger anklager ved Fyns Politi, Kirsten Flummer.

Hun var til stede i retten og læste op af politirapporten, da han ikke selv ønskede at udtale sig ved grundlovsforhøret.

Drak efter ulykken

I forklaringen til politiet har den 26-årige mand oplyst, at han kørte mellem 120 og 130 kilometer i timen, da ulykken skete. Han havde desuden fortalt, at han og en kammerat havde fået to til tre øl på værsthuset Røde Kro i Bogense.

Omkring 20.35 kører han op i den forankørende Citroen C4, som er drejet op fra Assensvej, mens den 26-årige mand kommer kørende fra Bogensevej.

Da politiet ankom til ulykkestedet, var den 26-årige mand ikke på stedet. Han erkendte i retten at være flygtet fra stedet, men afivser spirituskørsel og forklarer, at han først efter ulykken har drukket sig til en højere promille.

Han blev pågrebet hos sin kæreste i Søndersø af Fyns Politi.