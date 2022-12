Efter hård overlevelseskamp: Dagli'Brugser på Fyn skal lukke

Daglig'Brugsen i Veflinge må dreje nøglen om og lukke butikken.

Sådan er den barske virkelighed, efter koncernen bag butikken, Coop, fredag har meldt ud, at de lukker 12 butikker landet over. To af dem har adresse på Fyn - den ene i Veflinge.

- Jeg er ikke så overrasket, for vi havde set den komme. De kom med en masse smukke udsagn sidste år, men allerede dengang sagde jeg, at det var tomme ord, siger medlem af lokalrådet i Veflinge, Keld Karnov Schmidt.

Af de 12 butikker er altså blandt andet den lille købmandsforretning på Nordfyn, mens også Dagli'Brugsen i sydfynske Vester Åby må lukke.

- Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne, for at få det til at hænge sammen - og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund, siger kædedirektør Torben B. Andersen på Coops hjemmeside.

Årsagen til lukningen skal ifølge kædedirektøren blandt andet findes i de stigende forbrugsomkostninger, mens også kundernes købemønstre spiller ind.

- Den aktuelle krise med stærkt stigende omkostninger til el og kunderne, der flytter deres indkøb over i discountbutikker, har gjort, at det er nødvendigt at træffe denne beslutning, siger Torben B. Andersen.

Overlevede på målstregen

Allerede i slutningen af 2021 var Dagli'Brugsen i Veflinge kraftigt på vej imod en lukning, da Coop meldte ud, at de ville lukke butikken per 19. december.

Dengang gjorde lokalsamfundet oprør, gik sammen om at finde en løsning, og i sidste ende overbeviste de Coop om at lade butikken køre videre.

- For et år siden kom de herud, og de talte om, at vi skulle stå sammen, og at de delte vores fællestanke. Men når man dengang handlede på den måde overfor de handlende og ansatte, hvor man ville lukke uden videre, så var det rent skrivebordsarbejde fra deres side. De har ikke været villig til at tage risikoen, så det med fællestanken giver jeg intet for lige nu. Der er intet hold i det, siger Keld Karnov Schmidt.

I forbindelse med overlevelsen i december 2021 fik man appelleret til lokalsamfundet om at handle mere lokalt - en appel, der viste sig gunstig.

Har øget omsætningen

Dengang var meldingen nemlig, at omsætningen skulle nå indeks 130 efter tre år - altså en forøgelse på 30 procent.

Og den kurs var man godt på vej til at nå i Veflinge, der det seneste års tid har øget omsætningen med cirka ti procent.

- Vi fik ny brugsuddeler efter overlevelsen, og hun har virkelig haft en positiv indvirkning på butikken, og det har gjort rigtig meget for forretningen, at hun er kommet ind og har løftet den.

Den øgede omsætning og den positive indstilling fra lokalsamfundet har derfor også givet Keld Karnov Schmidt og lokalrådet i Veflinge optimisme i forhold til igen at finde en løsning på at overleve.

Forbereder alternativer

Allerede da Daglig'Brugsen i Veflinge i slutningen af 2021 var truet af lukning, gik flere lokale kræfter i gang med at undersøge mulighederne for en alternativ nærbutik.

På tegnebrættet var blandt andet muligheden for en borgerstyret forretning, men mest sandsynlig var et samarbejde med en anden dagligvarekoncern.

Dagrofa, der blandt andet har butikkerne Meny, Spar og Min Købmand, blev hevet ind til flere møder, indtil Coop i sidste ende lod butikken i Veflinge overleve.

Men de gamle planer, der blev skrinlagt, skal nu hives frem igen, mener Keld Karnov Schmidt.

- Jeg er optimistisk på at finde en løsning, fordi lokalbefolkningen bakkede op allerede sidste år. Dagrofa var ude flere gange for at skitsere mulighederne, og det virkede realistisk. Jeg er rimelig overbevist om, at vores bedste mulighed er at samarbejde med Dagrofa, siger Keld Karnov Schmidt.

Han understreger, at en løsning sagtens kan være en mindre butik end den nuværende. Det væsentlige er ikke størrelsen på forretningen. Ifølge Keld Karnov Schmidt er det vigtige, at de lokale kan få de basale varer samtidig med, at de har et offentligt sted at komme hinanden ved.

- Jeg ved godt, at Dagrofa også er en stor virksomhed, som også skal se en udvikling, men det er det, vi må gå efter. Derfor ser jeg også muligheden for en mindre butik. Det vigtigste er, at vi overlever, siger Keld Karnov Schmidt.

Butikkerne har sidste åbningsdag fredag 24. februar 2023.

At forretningen i Veflinge har stor betydningen for lokalsamfundet, gav de allerede udtryk for i 2021. Her fortalte en borger blandt andet, at Dagli'Brugsen var årsagen til, at hun var flyttet til byen.