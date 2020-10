Efter krise: Dobbelt så mange besøger bisonfarm i efterårsferien

Efter Ditlevsdal Bison Farm i Morud blev hårdt ramt af coronakrisen i foråret, ser det ud til, at de igen er godt besøgt. Særligt i efterårsferien hvor mange kommer for at få en guidet tur rundt på den nordfynske prærie.

- Vi skulle have været i Rumænien i år, men det kan vi ikke i disse tider, og nu hvor det ikke kan lade sig gøre, så finder vi på mange andre gode ting, siger Silke Kloppenborg, der torsdag fik en guidet tur rundt på bisonfarmen sammen med sin datter.

Tilbage i maj var Niels Henrik Ove tæt på, at måtte aflive halvdelen af dyrene på grund af den mistede omsætning under coronakrisen, men mange var klar til at hjælpe.

Det endte med en indsamlingen på 1,3 millioner kroner til bisonfarmen, der fik reddet deres forretning.

Folk holder ferie hjemme

I år må mange fynboer finde på udflugter herhjemme, og for Bisonfarmen betyder det dage med mange gæster.

- Som det er nu, så er jeg rigtig glad for, at der er rigtig mange, der holder ferie hjemme og kommer ud og bakker os op på den måde, siger Niels Henrik Ove, der er ejer af Ditlevsdal Bison Farm og fortsætter:

- Firmaarrangementer, bryllupper, og det vi havde af større arrangementer er aflyst. Derfor er det rigtig rart, at der så mange folk, der går ud og bakker os op ved at komme ud på en guidet tur.

De oplever en stor stigning i antallet af gæster i efterårsferien.

- Jeg tror næsten, at vi har dobbelt så mange som de sidste par år ud på de guidede ture, og det vil sige, at der kommer rigtig mange, siger Niels Henrik Ove.

Mange nyfødte kalve

På torsdagens tur havde Sille Kloppenborg og hendes datter mulighed for at se nyfødte kalve. Noget der ifølge Niels Henrik Ove er helt specielt.

- Det er noget af det mest livsbekræftende overhovedet at komme ud til de små kalve, siger han og fortsætter:

- Min drøm er hele tiden at få flere til at blive begejstret for bisonokser, som jeg jo selv er enormt fan af. De er utrolig legesyge og har en helt anden adfærd end almindelig kvæg.

Bisonfarmen fik natten til torsdag to nye kalve. Foto: Alexander Aagaard

Antallet af bisonokser på farmen er over 400, og i 27 år har Niels Henrik Ove vist bisonokserne frem for nysgerrige gæster.