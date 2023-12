Efter krudt-tyveri fra lokal boldklub: Nu strømmer kunderne til

Lige knap og nap en kvart million. Det var størrelsesordenen på den mængde fyrværkeri, der lillejuleaftensdag forsvandt fra en lukket container ved Skamby Boldklub.

Dengang lød det fra klubbens formand, Robin Birch, at klubben stod til at miste en omsætning på omkring 60.000 kroner. Det er dog lykkedes formanden at få fat i en ny sending krudt, og selvom det er en mindre mængde, så er han optimistisk omkring at indhente noget af det tabte, siger han til Fyens Stiftstidende:

- Vi kan se, at folk støtter op om os. Vi blev fuldstændig lagt ned af ja tak-tilbuddet. Og hvis alle dagene bliver lige så gode som i går (onsdag. red.), så skal det nok gå, siger Robin Birch.