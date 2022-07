Efter mobning og påbud: Arbejdsmarkedschef fratræder på Nordfyn

Mobning, chikane fra ledelsen og aggressive borgere har forpestet arbejdsklimaet i flere år i Jobcenter Nordfyn.

Flere har været sygemeldt, nogle har grædt på arbejde og andre er stoppet i jobcentret.

Det sidste gælder nu også arbejdsmarkedschefen med ansvaret for forholdene, der som oplyst hos TV 2 Fyn i går har medført to påbud – røde smileyer - fra Arbejdstilsynet.

Af påbuddene fremgår det, at Arbejdstilsynet også er blevet mødt med latterliggørelse og disrespekt af jobcentrets ledelse.

Direktør i Social og Arbejdsmarked Mogens Bak Hansen ønskede i går ikke at sætte navn på, hvem Arbejdstilsynets kritik er møntet på, om det f.eks. gælder andre end arbejdsmarkedschefen, men blot, at der er sat en proces i gang med ekstern hjælp til at forbedre forholdene.

Han er ikke siden vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen oplyser til TV 2 Fyn, at han kan bekræfte, at der er indgået en aftale med arbejdsmarkedschefen om at afbryde samarbejdet, idet Nordfyns Kommune ønsker en anden retning for jobcentret fremover.

Arbejdsmarkedschefen fratræder på papiret først 30. April 2023. Det følger de almindelige varsler under chefaftalen i kommunen. Han får altså løn i opsigelsesperioden.

Arbejdsmarkedschefen er dog fritstillet og ikke længere på arbejde.

- Herudover har Nordfyns kommune ikke yderligere kommentarer, skriver kommunaldirektør Morten V. Pedersen til TV 2 Fyn.

Nordfyns Kommune har indtil februar næste år til at få forbedret arbejdsklimaet og samtale-tonen mellem ledelse og ansatte i jobcentret, der har 80 ansatte.

De ansattes sikkerhed skal være væsentligt forbedret inden november måned, hvor Arbejdstilsynet skal have en plan fra Nordfyns Kommune.

Her kan du læse mere om den bidske tone i det nordfynske jobcenter.