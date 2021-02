Efter påbud: Bonde får skudt hundredevis af sjældne svin

Stig Benzon er ikke så meget en svinebonde, hvis han selv skal sige det. Det er mere køer og særligt de gamle landracer, han brænder for.

Alligevel holder han svin af typen sortbrogede dansk landrace, fordi han håber på at holde racen i live, selvom den er udrydningstruet og upopulær blandt konvensionelle landmænd, da det fede kød er næsten umuligt at afsætte.

- Jeg har overhovedet ingen interesse i at have en stor svineproduktion. Jeg bevarer dem udelukkende for samfundets og genetikkens skyld, siger Stig Benzon.

Men nu er den nordfynske landmand i gang med at lade en stor del af sin besætning skyde efter besøg fra Fyns Politi. For selvom racen er udrydningstruet, har der været for mange sortbrogede svin på Stig Benzons gård Oregård, og forholdene har været for dårlige. Derfor må han reducere antallet af svin til cirka en tredjedel, og alene fredag er cirka 60 svin i forskellige størrelser blevet skudt på marken.

- Det er enerverende og bedrøveligt, at arbejdet med gamle landracer efterhånden er så svært, siger han.

Erkender dårlige forhold

Landmanden erkender, at der har været for mange svin med for dårlige muligheder for at gå i læ, men giver coronakrisen skylden. Blandt andet er det ikke muligt at få slagtet svinene, der derfor må sendes til destruktion hos Daka.

- Vi er brændt inde med alt for mange på grund af coronakrisen, fordi slagterierne er kommet bagud, siger han.

Samtidig er der også andre forhold, der ikke har med krisen at gøre, men som ikke blev håndteret i tide.

- Jeg har haft et kommunikationsproblem med mine medarbejdere, fordi der ikke har været råd til at hyre meget kvalificeret arbejdskraft, og det så har været nogle fra Østeuropa, hvor kommunikationen er gået galt, siger Stig Benzon.

Forholdene for dyrene skulle være bragt i orden inden 25. januar efter et påbud fra myndighederne. Men det lykkedes ikke, da det ifølge Stig Benzon blandt andet er svært at opdrive blandt andet svinehytter.

- Der var så mange ting, der skulle laves, og jeg tror også, vi har talt lidt forbi hinanden. Vi har stået på hovedet for at få det bragt i orden, siger landmanden.

Hårde odds for gamle racer

Stig Benzon ærgrer sig over, at mange af de gamle husdyrsracers overlevelse hænger i en tynd tråd. Lige siden 1980'erne har han holdt en række racer, selvom det har været hårdt for økonomien.

- Min konklusion er, at man ikke kan bevare gamle racer på markedsvilkår, siger han.

Han føler ikke, han fik tid nok til at forsøge at afsætte svinene til andre, der kunne være med til at sikre racens fortsatte eksistens, selvom han ved, det ville være svært. Efter nedskydning af knap to tredjedele af sin besætning har han omkring 130 svin af typen sortbroget dansk landrace tilbage, og han overvejer - som han har gjort det før - at kaste håndklædet i ringen, selvom eksperter har advaret imod det.

- Jeg er meget, meget ked af det på racens vegne, siger han.

