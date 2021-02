Efter milliarderstatning: Minkavlere kan tjene stort på salg af skind

Minkavlere landet over har i disse dage blikket stift rettet mod årets første mink-auktion, der starter lørdag hos verdens største auktionshus for pels, Kopenhagen Fur. Her er der to millioner minkskind til salg.

Især avlerne fra de 42 fynske minkfarme har grund til at være optimistiske. For eftersom ingen fynske minkfarme nåede at få corona-smitte ind, før regeringen lukkede branchen ned, har avlerne på Fyn lov at sælge skindet fra mink, de aflivede.

Og meget tyder på, at priserne på minkskind bliver højere, end de har været i årevis.

- Jeg tror på en prisstigning på grund af et faldende udbud, mangel på skind i hele verden og en forventning omkring et fremtidigt marked med et faldende udbud på grund af nedlukningen af det danske erhverv, siger Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Danmark var med sine omkring 1100 minkfarme verdens største producent af minkskind. Sidste år blev der ifølge Danmarks Statistik produceret 12,5 millioner skind herhjemme. På verdensplan blev der produceret i alt 30 millioner, så danske minkavlere stod altså for over 40 procent.

De danske mindskind er samtidig de dyreste på verdensmarkedet, og sælges til priser langt over de udenlandske skind. I november lød markedsprisen på 400 kroner pr. skind, efter prisen var blevet fordoblet på bare to måneder. Nu kan den måske blive endnu højere.

Regner med at sælge for stort millionbeløb

I Bredstrup på Nordfyn ligger en af Fyns største minkfarme. I efteråret aflivede minkavler Martin From og hans ansatte samtlige af sine 65.000 mink. De seneste år har Martin From set priserne for hans skind svinge mellem 225 kroner og 1.000 kroner for et skind. Nu håber han på, at kunne få 500 kroner pr. skind.

- Jeg har da en klar forventning om, at det kommer til at svinge meget opad. Et forsigtigt skøn på hvad jeg tjener på dem, kunne snildt blive i nærheden af 10 millioner kroner efter mine udgifter er betalt, siger Martin From.

Til sammenligning får de farme, der blev ramt af corona-smitte eller lå for tæt på en corona-smittet farm, maks 250 kroner pr. skind i erstatning fra staten som en del af den milliard-store hjælpepakke, der kom i stand for bare få uger siden.

- Jeg har mange kollegaer, der har måttet aflive deres mink og putte dem direkte i en container. De får jo højest sandsynligt mindre end os, der har måttet pelse vores dyr, siger Martin From.

Enhedslisten: Nogle minkavlere bliver forgyldt

Det nedlukkede erhverv kompenseres med næsten 19 milliarder kroner. Ifølge beregninger fra Erhvervsministeriet får en gennemsnitlig minkavler udbetalt over 11 millioner kroner. En alt for stor kompensation, når minkavlerne samtidig står til at tjene stort på deres skind. Det mener Enhedslisten, der ikke var med i aftalen.

- Nogle minkavlere får virkelig i pose og i sæk ved, at de kan sælge deres skind til en ekstra høj pris, fordi der er færre skind i år. Man har i aftalen der blev lavet ikke forholdt sig særligt aktivt til, hvad der sker med de minkskind, der bliver solgt her i 2021. Nogle minkavlere bliver forgyldt her i år, og det synes jeg er unfair, siger Søren Egge Rasmussen, der er landbrugsordfører for Enhedslisten.

Kompensationsaftalen 25. januar landede der en aftale til en værdi af 18,8 milliarder kroner. Bag aftalen stod Regeringen, Venstre, Radikale, SF og Liberal Alliance.

Med aftalen forventes der at blive udbetalt mellem 10,9 og 11,9 milliarder kroner i direkte erstatning til minkavlerne. Dette vil ske på baggrund af en individuel vurdering.

Der bliver en erstatning for mink, der er slået ned i 2020, men som ikke er pelset, og derfor ikke kan sælges i 2021.

Der bliver en erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030.

Endelig bliver der erstatning for den forventede restværdi af minkavlerens udnyttede kapitalapparat, herunder stalde, bure m.m. Kilde: Finansministeriet

Han mener, at minkavlere der gerne må sælge sit skind, skal have mindre i erstatning.

Nogle minkavlere bliver forgyldt her i år, og det synes jeg er unfair. Søren Egge Rasmussen, landbrugsordfører, Enhedslisten.

- Det er jo en politisk beslutning om at slå alle minkene ned, som har medført, at der er færre mink, der sælges på auktion. Det er politisk styret, at der sådan set bliver højere priser, og så burde man også reducere det erstatningsbeløb som de minkavlere der har fordel af det her, de får, siger han.

Venstre: Ingen bliver forgyldt

Bag aftalen om kompensation stod regeringen, Venstre, SF, Radikale og Liberal Alliance. Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen står fuldt og fast på mål for aftalen - også selvom nogle minkavlere står til at tjene store summer det kommende år:

- Det er jo ikke bare indtægter, der ryger lige ned i inderlommen. Der er også en masse udgifter og store gældsposter, der skal betales. Vi kan helt stå på mål for vores aftale. De tab som regeringen har forvoldt på minkavlerne er præcist det, der skal dækkes. Hverken mere eller mindre. Så man kan ikke bare sige, at de scorer kassen, siger Erling Bonnesen.

Men kan du forstå, hvis nogen vil undre sig over at minkavlerne i gennemsnit får 11 millioner kroner i erstatning og oveni det kan sælge deres skind for flere millioner?

- Der er meget, meget stor forskel på den store minkavler, der har investeret rigtig mange millioner kroner og står med en stor gæld - og så den lille minkavler, som måske står med et nedslidt produktionsapparat og er på vej til at holde alligevel. Der er ikke nogen, der står til at blive forgyldt. Tværtimod vil der i sidste ende være minkavlere, der vanskeligt vil komme ud af deres gæld, så nogen vil skulle igennem gældssanering, så jeg kan fuldstændigt afvise, at der er tale om forgyldning.

Tempobonus på vej

På farmen i Bredstrup kommer der til marts foreløbigt fem millioner kroner for den tempobonus, de var blevet lovet for at aflive sine mink hurtigt. Martin From ved endnu ikke præcis hvor mange penge han får i erstatning. Ifølge beregninger fra Erhvervsministeriet står en gennemsnitlig minkavler til at få over 11 millioner kroner. De beregninger tager udgangspunkt i en minkavler med knap 2700 avlsdyr. Martin From havde over 9.000, så hans erstatning vil formentlig blive højere.

Der vil være nogen, der mener, at det er urimeligt at I også kan tjene en masse penge på de her skind, når I samtidig er blevet kompenseret. Hvad er dit svar til den kritik?

- Hvis jeg ikke var blevet lukket, kunne jeg jo gå ud og sælge min virksomhed. Og den ville jeg jo ikke sælge, før minkpriserne var steget. Og så havde jeg en forventning om, at jeg kunne få en ret betragtelig pris for min virksomhed. Det svarer jo til, at man har købt aktier og bliver tunget til at sælge dem, når de er i bund i stedet for at vente til de er steget. Så det, du siger der, er en præmis, som jeg egentlig ikke synes, giver mening, siger Martin From.

- Vi har kørt det, jeg mener, er en sund forretning. Vi skylder ikke nogle penge. Sidst vi gjorde det op var for seks-syv år siden, da havde vi bygget for 23 millioner. Lortet er betalt, så noget af det kommer da selvfølgelig til udbetaling nu. Det synes jeg da er helt rimeligt, siger far Arne From, der er 2. generation i virksomheden, som er blevet bygget op over tre generationer.

- Havde hun (statsminister Mette Frederiksen, red.) ikke lukket os, så kunne vi have fortsat en 6-7 gode år endnu med høje priser. Det har hun jo taget fra os.

Ekspert: Måske íde at vente længere med at sælge

Weekendens auktion hos Kopenhagen Fur er den første ud af i alt fire i 2021. Der er også planlagt to i 2022. Og ifølge Henning Otte Hansen fra Københavns Universitet, så kan der være en idé i for de minkavlere der gerne må sælge deres skind, at spekulere i at gemme skindet for at blive ved med at sælge skind de kommende år.

Vi har kørt det, jeg mener, er en sund forretning. Vi skylder ikke nogle penge. Sidst vi gjorde det op var for seks-syv år siden, da havde vi bygget for 23 millioner. Lortet er betalt, så noget af det kommer da selvfølgelig til udbetaling nu. Det synes jeg da er helt rimeligt. Arne From, minkavler

- Det er lidt at gamble. For der er rigtig mange faktorer, der påvirker priserne på minkskind. Også hvis vi ser, at kineserne, som jo er blandt de største opkøbere af dansk mink, opruster deres egen produktion. Men jeg tror, vi kommer til at se en længerevarende prisstigning på minkskind i verden. Hvis man har is i maven og tør og har pengene til at lade skind ligge på lageret, tror jeg godt, man kan tjene penge på at vente med at sælge, siger Henning Otte Hansen.

Hos familien From afviser man ikke at gemme nogle skind til salget i 2022.

Auktionen hos Kopenhagen Fur starter lørdag og slutter mandag. Den afholdes digitalt - men forventes især at tiltrække købere fra lande som Kina, Rusland, Grækenland og Spanien.