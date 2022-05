Elbil ædt af voldsom brand i villakvarter

Branden blev meldt ind ved halvtotiden, og flere tankvogne blev sendt afsted til Jægerlunden.

- Det hele var overtændt, så vores indsats var at skærme selve huset. Det lykkedes vi med, så der skete minimal skade på tagudhænget, oplyser indsatsleder Kenny Christensen fra Beredskab Fyn.



Specialcontianer aflyst

Den ene af de to biler viste sig at være en elbil. Derfor blev der tilkaldt en brandslukningscontainer fra Beredskab Øst.

Kenny Christensen oplyser, at det lykkedes de fynske brandfolk via telefon og videolink at få styr på branden i elbilen, så brandslukningscontaineren kunne aflyses.



Hvis en elbil bryder i brand, kan der netop være behov for en specialdesignet container til blandt andet at slukke branden på grund af batterierne. Den eneste container i landet til det formål står hos Beredskab Øst.

Måske en ukrudtsbrænder

Årsagen til branden er endnu ukendt, men vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland fortæller onsdag morgen til Fyens Stiftstidende, at det muligvis er en ukrudtsbrænder, der har forårsaget branden.

- Efter brug af en ukrudtsbrænder kan genstande eller ukrudt godt ligge og ulme i meget lang tid, siger Steen Nyland.