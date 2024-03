Eriks demente kone sendes væk fra Fyn - det vil regeringspartierne gøre

Der mangler specialiserede botilbud i Danmark.

Sådan lyder det lørdag fra to fynske folketingsmedlemmer fra regeringspartierne i kølvandet på ugens historie om ægteparret Eliasen, hvor demente Tatiana skal flytte 150 kilometer væk fra sin mand i Særslev.

- Det tyder på en større problematik. Vi mangler i Danmark tilbud inden for det specialiserede område. Vi skal have en større planlægning på plads, så vi får sikret, at der er et net af tilbud i hele landet, siger Sara Emil Baaring (S).

Hun opfordrer mindre kommuner - eksempelvis Nordfyns Kommune i den konkrete sag - om at gå sammen om at tilbyde specialiserede tilbud.

- Vi må have kigget på rammerne, og om tilbuddene er de rigtige. Der er flere mennesker, der får demens i svær grad. Også til dem skal der være et ordentligt tilbud, siger Lars Christian Lilleholt (V).

Erik Eliasen er skuffet og frustreret over Nordfyns Kommune, der dog fastslår, at den har gjort alt, hvad den kan for at finde en plads tættere på end Viborg til hans demente kone.