Eriks demente kone skal flytte 150 kilometer væk - en katastrofe, siger politiker

Næstformanden i Social- og Sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune har fortsat tillid til forvaltningens arbejde, og han understreger, at der fortsat arbejdes på at finde en bedre løsning.

Chef: Derfor er det umuligt lige nu

Ifølge Judith Poulsen, der er chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune, har kommunen gjort alt, hvad den kan for at finde en god plads til Tatiana Eliasen.

- Når man er så syg, arbejder vi på et specialiseret tilbud, hvor man får den faglige støtte og pleje og omsorg i hverdagen, siger Judith Poulsen.

Har I undersøgt, om der findes andre tilbud tættere på?

- Det har vi. Det seneste halve år har vi arbejdet på at undersøge, hvor der kunne findes et tilbud. Det har desværre ikke været muligt indtil nu, men da der er tale om en borger, der har brug for rigtig specialiseret hjælp, er der ikke så mange tilbud i landet, og tilbuddet skal også have en ledig plads, forklarer hun.