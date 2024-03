Et skævt alternativ: Brugs i Otterup sælger helt ny type bind

Engangsbind og hamp er nok ikke en kombination, mange kan forstille sig.

Firmaet Mewalii har nemlig udviklet et engangsbind, hvor over 70% af materialet består af hamp. Det synes Superbrugsen i Otterup lød som en god ide, og de har derfor valgt at sælge produktet i deres butik.

Størstedelen af engangsbind består i dag plastik eller bomuld, som kan være meget ressourcekrævende materialer. Derfor har skaberne bag produktet udtænkt hamp som et alternativt materiale, da det kræver få ressourcer under dyrkning.

Se brugsuddeler Jesper Hansen i videoen øverst i artiklen, og hør hvorfor de har valgt at sælge produktet.